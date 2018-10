Bordalás: "El Real Madrid no se puede permitir el lujo de perder antes de un partido tan importante"

Publicado 02/03/2018 17:12:53 CET

El entrenador del Getafe, José Bordalás, aseguró que espera la mejor versión posible este sábado del Real Madrid porque el equipo de Zinédine Zidane "no se puede permitir el lujo de perder antes de un partido tan importante" como la visita al PSG del próximo martes en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y demandó a los suyos "rozar la perfección" para sacar algo positivo.

"Si soy sincero no lo sé, ni idea, no estoy en el pensamiento de Zidane, pero tiene una plantilla increíble y es un equipo de muchísimo nivel. Para mí no hay equipo 'A' ni 'B', los que están en el Real Madrid es porque son de primer nivel", expresó Bordalás este viernes en rueda de prensa sobre si el once madridista estará influido por el choque de París.

El alicantino recordó que su rival "viene de perder en liga" ante el Espanyol. "Un club de su nivel estará pensando en que no se puede permitir el lujo de que antes de un partido de tanta importancia cosechar una derrota. Espero un Real Madrid peligroso, herido en su orgullo, que ha recibido algunas críticas y con un potencial increíble", admitió.

Bordalás afirmó que no se consideran "superiores" en nada "a ningún equipo" y recalcó que el actual campeón de Liga y Europa es "de los mejores del mundo, sino el mejor, lo ha demostrado históricamente". "Algún tipo de comparación con ello sería tener poquita humildad. Somos conscientes de lo que somos y el Bernabéu es tremendamente complicado para cualquiera. Tenemos que hacer nuestro partido y rozar la perfección si queremos sacar un buen resultado", subrayó.

"Siempre pensamos en hacer un gran partido y sacar un buen resultado, pero lo que hayas hecho anteriormente sirve de muy poco", prosiguió el entrenador 'azulón'. "Sacar un buen resultado ahí es siempre una inyección anímica terrible para cualquier equipo, lo fue puntuar en el Camp Nou porque recuperamos muchas sensaciones, y si fuésemos capaces de hacer un buen partido y sacar un resultado positivo también lo sería", recalcó.

De todos modos, dejó claro que este "no es un partido más porque es el Real Madrid", pero "en las formas sí". "Es mi primera vez en el Santiago Bernabéu, pero no tengo una ilusión especial", confesó el preparador del Getafe.

Este se refirió a su homólogo madridista como un "magnífico entrenador". "Ha conseguido títulos en un periodo breve. Llegó en un momento que no era muy bueno para el club y fue capaz de cosechar muchos triunfos, es un gran entrenador", puntualizó, al tiempo que calificó de "jugador increíble" a Cristiano Ronaldo, "un portento a todos los niveles, un 'matador', de los mejores del mundo".

De su equipo, Bordalás reconoció la "baja importante" de Amath porque "a pesar de que a nivel ofensivo no haya hecho goles" ofrece a su equipo "mucha energía y trabajo", mientras que de Vicente Guaita remarcó que está "bastante mejor" y que confían en poder tenerle.