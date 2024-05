Bordalás: "Tenemos muchos retos por delante, el primero ganar por fin al Atlético de Madrid"

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Getafe, José Bordalás, afirmó este martes que, pese a conseguir la salvación "con muchísimo mérito" en LaLiga EA Sports, tienen por delante "muchos retos", el primero de ellos "ganar por fin al Atlético de Madrid", su rival de este miércoles en el Coliseum y al que no ganan desde 2011.

"Está todo prácticamente hecho, pero hay muchos retos por delante. El primero de ellos es ganar, por fin al Atlético de Madrid. Como profesionales estamos obligados a dar nuestra mejor versión. A pesar de haber conseguido la permanencia hace algunas jornadas, tenemos que intentar acabar con buenas sensaciones. De jugar bien, de ilusionar de alguna manera a nuestra afición, que aunque está siendo una temporada cómoda, tranquila, ese es el deseo de toda la plantilla, brindarles un buen partido mañana", señaló Bordalás en rueda de prensa.

El entrenador azulón negó que exista una maldición de su equipo contra el Atlético, aludiendo a la diferencia de presupuesto entre ambos conjuntos. "Los objetivos son totalmente distintos, tenemos que tenerlo en cuenta y mañana, por ejemplo, el Atlético de Madrid, con un punto, asegura la Champions, y el Getafe, obviamente, tiene retos no más pequeños, sino diferentes. Vamos a trabajar para romper esa maldición", advirtió.

Bordalás también defendió la figura de Diego Pablo Simeone como entrenador colchonero y calificó la temporada de sus rivales como "muy buena". "A nadie se le escapa lo que ha hecho y está haciendo el 'Cholo'. Esta temporada lo eliminó de la Copa el campeón, el Athletic, y en Champions, uno de los finalistas. Yo creo que la temporada está siendo muy buena y su trabajo es notable, no se le escapa absolutamente a nadie", declaró.

Por otro lado, el preparador alicantino quiso poner en valor el trabajo "excepcional" de su equipo esta temporada pese a las lesiones. "Nadie puede tener ninguna duda porque hemos sido un equipo que hemos tenido unos condicionantes que no han tenido prácticamente ningún equipo", apuntó. Por ello, recalcó que "tiene muchísimo mérito el haber conseguido la salvación muchísimas jornadas antes de acabar el campeonato en una liga tan complicada, difícil y compleja".

"La plantilla se tuvo que reducir, ha habido muchísimas lesiones y obviamente en estos momentos del campeonato no tenemos alternativas. De hecho, muchos jugadores que jugaron en Cádiz tienen que repetir este miércoles, con lo que conlleva, y tendrán que repetir el próximo sábado. Tres partidos en seis días", lamentó Bordalás.

Además, también dejó claro que los entrenadores "nunca" firman un empate. "Siempre afrontamos y preparamos los partidos, tanto mi cuerpo técnico como yo, para ganar, está claro que enfrente vamos a tener un grandísimo rival como es el Atlético de Madrid", advirtió.

"EL EQUIPO HA ESTADO SOBRESALIENTE"

"El equipo ha estado sobresaliente a lo largo del campeonato y sí que es verdad que ahora se está acusando ese calendario, tener que afrontar partidos con jugadores que hemos tenido que recuperar en tiempo récord, puesto que no teníamos muchas alternativas y jugadores que han estado con el equipo y han hecho todo lo imposible por estar con el equipo y sin estar al 100%. Eso conlleva un desgaste muy grande que se está acusando ahora", reiteró el entrenador del conjunto madrileño.

Bordalás no podrá contar con Djené, que "tiene una lesión muscular", para un encuentro donde tiene "varios jugadores tocados", aunque confía en que "lleguen en buenas condiciones". El que ya tiene "la temporada perdida" es Borja Mayoral, que está trabajando para poder estar "en la pretemporada".

"Vamos a intentar acabar bien, con buenas sensaciones contra un rival de una talla enorme, que va a ser un partido tremendamente complicado, pero nosotros vamos a intentar competir para que nuestra afición vea nuevamente que el equipo lo da absolutamente todo", subrayó.

"TENGO CONTRATO"

Sobre su continuidad la próxima temporada, el entrenador alicantino se remitió a las palabras del presidente Ángel Torres y recordó que "tiene contrato". "Mi mente está ahora mismo centrada en intentar acabar la temporada lo mejor posible", zanjó

También defendió su estilo de juego tras el penalti de Djené ante el Cádiz, resaltando que está "acostumbrado" a ello y que "nunca" le ha pedido a un jugador que haga un penalti. "Me acuerdo que hace unas temporadas Djené tuvo la desgracia de hacerle una dura entrada a Ocampos y también se me acusó a mí. Estoy acostumbrado, pero siempre se ve o se mira eso, no se miran otras cosas", aseveró.

"Al final es una acción que Djené no está afortunado y que, de hecho, yo después del partido estuve con él y le pregunté por qué lo había hecho y me dijo que él se giró, perdió de vista el balón y en el momento que se gira, de alguna manera atropella, pero no hay intencionalidad", zanjó.