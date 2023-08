Borja Iglesias renuncia a la selección "hasta que las cosas cambien" con Rubiales

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El futbolista internacional español Borja Iglesias, delantero del Real Betis, ha anunciado este viernes su decisión de "no volver a la selección" hasta que las cosas cambien, después de que Luis Rubiales no haya dimitido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), y ha instado a que este tipo de actos "no queden impunes".

"Vestir la camiseta de la selección española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes", ha anunciado Iglesias desde su cuenta en la red social X (antigua Twitter).

El delantero bético se ha mostrado "triste y decepcionado" por la situación, tras el beso dado por Rubiales a Jenni Hermoso el pasado domingo, y ha subrayado que "no" se siente "representado por lo que ha pasado" en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. "Me parece lamentable que sigan presionando y poniendo el foco sobre una compañera", ha dicho al respecto.

Iglesias ha disputado dos partidos como internacional con el equipo absoluto de España, y fue convocado en la primera lista del actual seleccionador, Luis de la Fuente, para los partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa frente a Escocia y Noruega.