Borja Jiménez: "Tendremos nuestras opciones ante el Barça"

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del CD Leganés, Borja Jiménez, se ha mostrado convencido de que el equipo tendrá "opciones" este domingo ante el FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys (21.00 horas), y ha avisado de que deberán "ser solidarios, minimizar todas sus bazas ofensivas y aprovechar" las propias.

"Es un equipo que defiende muy lejos de su portería, que todas sus acciones defensivas van a ser hacia adelante, que asume ese riesgo que le está dando muy buenos resultados y que no va a cambiar. Tendremos que adaptar un poco nuestra forma de atacar porque ellos te obligan a hacer diferentes cosas, nada que no hayamos hecho antes. Seguro que lo afrontamos con garantías", declaró en rueda de prensa.

Sin embargo, no quiso poner como ejemplo el triunfo de la UD Las Palmas de hace unas semanas en Montjuïc. "Ganó allí, pero podía haber perdido también perfectamente. El Barça es el equipo más goleador de la categoría y el más goleador en 'Champions' también. Aquel día tuvieron muchas situaciones para hacer gol y sabemos que nos las pueden generar perfectamente", explicó.

"Tenemos que intentar, desde el bloque, ser solidarios, minimizar todas sus bazas ofensivas y aprovechar las nuestras. Es un equipo que estoy convencido de que nos va a conceder, mantienen su línea, por lo agresivo que es hacia adelante... Estamos convencidos de que tendremos nuestras opciones dentro del partido", añadió.

A pesar de todo, el preparador pepinero confesó que sacó algunas "lecturas" de lo que supone enfrentarse "a equipos que te obligan a defender tanto" del día del Real Madrid. "El Barça, sobre todo en el lado derecho con Lamine y en el lado izquierdo con las incorporaciones de Balde y Raphinha, es un equipo que hace el campo muy ancho para dar espacio precisamente a los jugadores que tienen por dentro. Lo que hacen es buscar la máxima amplitud en el campo para que aparezca espacio para toda esa gente que tiene entre líneas que luego son muy determinantes. Intentaremos poder tener más presencia a nivel defensivo en cuanto a robos, en cuanto a poder transitar", manifestó.

Sin embargo, no cree que al conjunto azulgrana le vaya a afectar la ausencia en el banquillo de Hansi Flick, sancionado con dos partidos. "Los entrenadores, por desgracia, estamos acostumbrados a que nos puedan expulsar. No varía mucho; no estás abajo, pero ahora tenemos cuerpos técnicos perfectamente capacitados para dirigir un partido y que no se note nuestra ausencia, así que no creo que vaya a variar nada", expresó.

Sobre el hecho de que todavía no hayan conseguido victorias lejos de Butarque, Jiménez recordó que "esta categoría es muy complicada". "Tuvimos nuestras opciones para ganar el día de Osasuna, el día de Getafe, el día de Vitoria, el día del Atlético de Madrid hasta los últimos minutos. Estamos compitiendo todos los días ante rivales directos. La segunda vuelta para nosotros es muy importante porque tienen que pasar casi todos por aquí. Ante rivales directos, creo que de los diez últimos de la tabla no hemos perdido con nadie y eso habla muy bien del equipo. Ganar fuera de casa es muy complicado, pero estamos convencidos de que lo vamos a hacer", insistió.

También explicó que han hecho "autocrítica" tras el partido ante la Real Sociedad (0-3), "sobre todo de los últimos 15 minutos hasta encajar el 0-2". "A partir de ahí no estuvimos nada bien, perdimos un poco la identidad de lo que somos. Ya hemos hablado de ello y creo que todos los jugadores tienen claro que es algo que podemos y que debemos mejorar", apuntó.

En otro orden de cosas, el técnico del Leganés advirtió de que deben estar "preparados para entrar en los puestos de abajo". "Tenemos que convivir con ello, afrontarlo con la naturalidad que tiene. Ojalá podamos llegar a ese último partido dependiendo de nosotros mismos. Debemos saber que habrá malos momentos, que tendremos malas rachas, que el equipo a día de hoy ha hecho cero jornadas en descenso, pero que podemos caer en cualquier momento porque las distancias son cortas, la gente que está abajo está apretando. Y convivir con ello nos va a hacer mejores a todos", avisó.

"Mantener esa estabilidad, tener esa tranquilidad cuando podamos caer al descenso sabiendo que ahora el tramo de calendario que tenemos con Barça, Villarreal, Espanyol, Atlético de Madrid, Athletic... va a ser complicado. Creo que hay que saber moverse también en esos términos de poder estar un día fuera, otro día dentro, y sobre todo tener claro cuál es el objetivo final. En la segunda vuelta vamos a tener partidos muy importantes en casa ante rivales ante los que no hemos perdido fuera, y nos lo vamos a jugar todo. Estoy convencido de que esto es una carrera de fondo y que de momento la estamos gestionando muy bien", prosiguió.

Por último, confirmó que solo tendrá las ausencias de Valentin Rosier y Enric Franquesa y que dispondrá de Dani Raba. "Ha entrenado con nosotros durante la semana, le hemos ido regulando un poco las cargas y mañana podrá participar. No de inicio, pero si no hay nada raro en el último entreno, puede estar en la convocatoria", finalizó.