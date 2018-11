Borja Valero: "Si puedo elegir, espero que Messi no esté"

Publicado 05/11/2018 13:15:18 CET

Keita Baldé: "El Barça me ha dado todo pero estoy en el Inter y quiero ganar"

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Inter de Milán Borja Valero ha dejado claro que, aunque hayan preparado "el partido igual", prefiere que Leo Messi no juegue este martes en el duelo de la Liga de Campeones en el Giuseppe Meazza, mientras que Keita Baldé, excanterano azulgrana, pidió tener "personalidad" en un partido "muy especial" a nivel personal.

"Messi es de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, y tiene que hacer la diferencia. Hemos preparado el partido igual, pero si puedo elegir espero que no esté; sólo puedo decir eso", reconoció Borja Valero este lunes en rueda de prensa en el estadio Giuseppe Meazza.

De todos modos, aseguró que esté o no el argentino en el terreno de juego no tendrán "miedo" del Barça. "Miedo no tenemos nunca, es un partido de fútbol; aunque sabemos de su fuerza. Veremos qué sucede, no depende sólo de lo que hagamos nosotros", manifestó al respecto.

"Tenemos que creer en lo que podemos hacer e intentar herir al Barcelona. Tienden a tener siempre el balón, no estamos acostumbrados a no tener la posesión y será un partido diferente, tenemos que estar preparados para hacerles daño cuando tengamos el balón", apuntó en este sentido.

Y es que cree que el Barça tiene "en su ADN" el jugar con el balón. "Es muy difícil quitarles la pelota. Y te presionan muy arriba, te meten en dificultad, pero debemos encontrar el modo de hacerles daño y causarles problemas", reiteró.

"El favorito siempre es el Barcelona, está jugando muy bien, tiene a uno de los mejores jugadores del mundo actualmente. Hemos llegado a esta 'Champions' tras muchos años sin jugarla, tenemos que saber dónde pisamos y estamos tranquilos, vamos a intentar sacar algo positivo pero sabiendo que son ellos los favoritos", manifestó al respecto.

Por su parte, Keita Baldé reconoció que su paso por la cantera del FC Barcelona le dio "todo" a nivel personal y futbolístico pero, tras su visita al Camp Nou con derrota (2-0) en la pasada jornada de la Liga de Campeones, subrayó que quiere ganar un partido "muy especial".

"El partido de mañana es muy especial, he pasado todos los años allí, desde pequeño en la cantera, el Barça me ha dado muchísimo, pero ahora estoy en el Inter, estoy concentrado con el Inter y quiero ganar yo", afirmó.

Baldé, hispano-senegalés, estuvo en la cantera del Barça y se nutrió de todo lo bueno de la Masia. "Fueron siete años en el Barça, me enseñaron muchas cosas y no solo a nivel de fútbol, también como persona. Tienen una filosofía con la que te enseñan todo, me llevo muchas cosas buenas del Barça siempre conmigo", se sinceró.

De todos modos, quiere resarcirse del 2-0 del Camp Nou. "El de la primera vuelta no fue un partido sencillo, jugar en el Camp Nou nunca lo es. Mañana debemos tener personalidad, mostrar carácter y creer en lo que podemos hacer. Así es como podremos superar su oposición", admitió.

Por otro lado, preguntado por cómo veía que algunos jugadores del Barça no entrenaran un mismo día de partido o en la previa, lo relativizó. "En España lo vemos más normal, es una mentalidad más abierta y tranquila, no les va mal. Nosotros tenemos otro modo, pero el Barça es uno de los pocos clubes que puede hacer eso", reconoció.