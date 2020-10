Busquets: "Tengo muchas ganas de seguir en la selección, pero ya no tengo 20 años"

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El internacional español Sergio Busquets ha asegurado que se encuentra "bien" y con "ganas de seguir" en la selección, aunque es consciente de que no tiene "20 años", y ha reconocido que el FC Barcelona no atraviesa su "mejor momento" como club, indicando que podría estar "5 o 6 horas" hablando de la situación.

"Me centro en temporada a temporada. No tengo 20 años, así que no puedo mirar mucho al futuro. Me encuentro bien y con muchas ganas de seguir", declaró en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Naciones ante Ucrania, sin desvelar si cuando acabe su aventura en 'la Roja' será como Iker Casillas, casi con su retirada, o como Gerard Piqué, por iniciativa propia. "Es muy difícil, depende de la situación de cada jugador. Todas son respetables, es lo que cada uno decide y siente. Vivo temporada a temporada, ha empezado una nueva temporada peculiar y diferente, pero me encuentro muy a gusto aquí en la selección", indicó.

Tampoco quiso hablar de su posible relevo. "No hay jugadores iguales. Mikel Merino es un grandísimo jugador con un perfil parecido, físico y corpulento, y puede jugar en las dos posiciones, tanto de pivote como de interior. También está Rodri, que es un pedazo de jugador y que a mí personalmente me encanta; está en un gran club, con un gran entrenador del que seguro que va a aprender mucho. Han pasado por aquí grandes jugadores como Andrés -Iniesta-, Xavi, 'Puyi' -Carles Puyol-, Xabi Alonso, David Villa... y van a venir jugadores que seguro que van a dar un nivel muy bueno y van a ser grandísimos jugadores", apuntó.

Sobre las críticas recibidas, el centrocampista del FC Barcelona recordó que "el fútbol es así". "Prácticamente se ha criticado a todos los compañeros que he tenido. Me siento muy orgulloso de poder estar aquí, de ser el séptimo con más partidos, pero lo que se valora es el trabajo del día a día y así tiene que ser. Las críticas constructivas, bienvenidas sean, y las que no, no me servirán, pero forman parte del fútbol y de los intereses que hay", subrayó.

"NO ES EL MEJOR MOMENTO DENTRO DEL BARÇA, PODRÍA HABLAR 5 O 6 HORAS"

Por otra parte, Busquets reconoció que el FC Barcelona no atraviesa su "mejor momento" tras un verano convulso por el 2-8 ante el Bayern, la casi marcha de Leo Messi o la moción de censura. "Una cosa es lo que pasa fuera del campo, no es el mejor momento dentro del club, pero tampoco me voy a voy a poner ahora a detallar individualmente, porque podría estar 5 o 6 horas. Dentro del campo, no fue nuestro mejor año y eso se nota a nivel individual y colectivamente. El fútbol es un deporte de equipo y si no estás bien colectivamente, individualmente tampoco. Ya ha pasado, sabemos que tenemos una nueva oportunidad y tenemos la esperanza de que todo vaya mejor", explicó.

En este sentido, no quiso "comparar" la situación en el conjunto azulgrana con la de la selección, ya que son "momentos diferentes". "Estoy muy contento de venir aquí, no solo por la confianza del míster, sino por el ambiente, por los compañeros. Los resultados están siendo bastante buenos. Todavía tenemos margen de mejorar para ser un mejor equipo", señaló.

En otro orden de cosas, aseguró que "quizás tenga razón" el belga Kevin De Bruyne cuando asegura que se ha pensado poco este año en los futbolistas al hacer el calendario. "Quizás sí que tenga razón De Bruyne, pero esta situación nos ha pillado a todos por sorpresa. Entiendo también a FIFA, UEFA y LaLiga, esto no se puede cambiar de la noche a la mañana. Hemos tenido pocas vacaciones, una pretemporada más corta de lo habitual, y cada vez más partidos exigentes. Estaría bien llegar a un acuerdo, pero es muy complicado, así que no queda otra que cuidarse lo mejor posible. La norma de los cinco cambios puede ayudar un poco y ser positiva, aunque en otros casos es negativa", expuso.

En cuanto al partido de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Ucrania, Busquets llamó a no confiarse por el 4-0 del primer partido en el Alfredo Di Stéfano en septiembre. "No la consideramos ni el rival más flojo del grupo ni una selección débil. Hasta nuestro partido, llevaban 12 partidos sin perder, jugando contra buenas selecciones. Es una selección con calidad, que se atreve a jugar desde atrás y que arriba tiene jugadores muy desequilibrantes. Fue bastante mérito nuestro. Mañana será un partido diferente y esperamos y ojalá podamos llevarlo a donde queremos", afirmó.

Sin embargo, no sabe su volverá a ser titular tras serlo ante Portugal y Suiza. "Sería muy exigente, porque serían tres partidos en seis días. Estoy preparado. Llevamos mes y poco de competición y nos vamos poniendo al nivel que físicamente queremos. El calendario es así para todos los jugadores. A partir de ahí, decide el míster. Estoy disponible para lo que necesite", dijo.

Por último, igual que hizo Luis Enrique, Busquets felicitó a Rafa Nadal por su decimotercer título de Roland Garros. "Quiero felicitar a Rafa por lo que consiguió ayer, que fue histórico. Nos tiene acostumbrados a eso, pero tiene un mérito muy grande. Como deportista es un ejemplo, tanto dentro como fuera como cuando gana o cuando pierde. Ojalá sean muchos más", concluyó.