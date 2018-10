Calleja: "Debemos tener valentía para ganar y depender de nosotros"

Publicado 24/10/2018 13:30:11 CET

BARCELONA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha señalado antes del partido contra el Rapid Viena, en la tercera jornada de la Liga Europa, que deben tener "valentía para ganar" y depender de sí mismos además de dar continuidad al juego mostrado ante el Atlético de Madrid en LaLiga Santander.

"Viene el Rapid con un nuevo entrenador que busca también tener la posesión, no creo que se encierren atrás. Pone jugadores dinámicos que buscan ser protagonistas. Nosotros debemos ser fieles a nosotros mismos, con valentía en el juego para ganar y depender de nosotros", señaló en rueda de prensa.

Calleja, que ha visto cómo su equipo empataba los dos primeros partidos ante Rangers y Spartak Moscú, es consciente de estar ante un "partido clave". "Tenemos que darlo todo. Veo al equipo y la impresión que me da siempre es que va a dar la cara y vamos a realizar un buen encuentro", auguró.

Además, quiere "dar continuidad al juego" que ofrecieron el sábado ante el Atlético. "Hay que seguir siendo intensos y ser valientes para imponer nuestro juego a cualquier rival. Y conseguir ganar, el buen juego nos tiene que llevar a las victorias", aseguró.

"El otro día hicimos un gran encuentro por culpa de los jugadores, que hicieron un magnífico partido. Cuando uno está contento con lo que ve, y piensa que puede venir bien para el partido que viene a continuación, lo normal es que repita", añadió al respecto el madrileño.

Por otro lado, pese a llevar seis partidos sin ganar en casa esta temporada, cree que no deben obsesionarse con ello. "No nos tenemos que meter en la cabeza el tiempo que llevamos sin ganar en casa, sino el juego. Tenemos que creer en lo que hacemos, demostrarlo en el campo", argumentó.

"Tenemos que ser constantes, buscar jugar de la mejor forma posible con la idea de ganar, no especulamos con el resultado", comentó en este sentido el técnico, que reiteró que deben centrarse en ellos y en su juego mirándose en el "espejo" del último duelo ante el Atlético.

Eso sí, reconoce que "de tener más efectividad de cara a gol" estarían hablando "de otra historia". "No es normal que no hayamos ganado en casa. No tenemos que obsesionarnos, si lo haces ante el portero piensas más en el fallo. Vamos a centrarnos en crear las ocasiones y llegarán los goles", sentenció.