Calleja: "El inicio será clave, intentaremos ser los primeros en golpear"

Publicado 03/10/2018 19:33:08 CET

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Villarreal CF, Javi Calleja, ha señalado este miércoles en la previa del partido contra el Spartak Moscú en la Liga Europa, que prevé que el inicio sea "clave" y, por ello, apremiará a sus jugadores a que "golpeen primero" para tener la iniciativa del duelo.

"Tendremos que salir más concentrados, intentaremos ser los primeros en golpear y para ello habrá que buscar el gol, y estar fuertes atrás", aseguró en rueda de prensa.

Y es que prevé que el comienzo del partido, por la enérgica entrada al mismo del Spartak, pueda ser "una de las claves". "Imagino que entrarán con mucha intensidad, a ver si se pueden adelantar rápido", auguró.

Dejó claro que, pese a la derrota en LaLiga contra el Valladolid, están en Moscú para ganar. "Me gusta diferenciar cada competición, LaLiga está aparcada, queremos estar pendientes de la Liga Europa. Tenemos un reto muy bonito por delante y hemos venido a ganar. Por entrega, trabajo y ganas no va a ser", aseguró.

"Queremos acabar con esos resultados negativos. Hemos venido para hacer un buen partido e irnos con una victoria. Las estadísticas se pueden cambiar y qué mejor momento que mañana para acabar con eso", respondió al hecho de que a los equipos españoles se les atragante jugar en Moscú, como le sucedió anoche al Real Madrid frente al CSKA (1-0).

Sobre el Spartak, destacó que es un equipo con una propuesta de juego "activa". "Intentan llevar la iniciativa y les gusta jugar el balón. Tienen jugadores peligrosos, estaremos alertas y buscando soluciones que les sorprendan y para poder pararles", aportó.

Por su parte, el portero Andrés Fernández aseguró que tienen ganas de volver a competir. "Estamos con ganas de volver a jugar, volver a competir y demostrar que este equipo tiene ganas de hacer bien las cosas, de ganar y de conseguir puntos tanto en Europa como en LaLiga", apuntó.

"La Liga Europa no es lo mismo que LaLiga pero nuestra idea es estar igual de sólidos, como estamos demostrando en casa, e intentar ganar aquí que nos daría un plus de liberación", señaló.

"EL SPARTAK ES MUY FUERTE EN CASA"

Además, que el Spartak perdiese en la primera jornada no es sinónimo de hundimiento ruso. "No quiere decir que no tenga opciones. En casa es un equipo muy fuerte, tienen un 'plus' en casa y creo que irán a por la victoria desde el primer minuto", avisó.

"Van a salir a apretar desde el primer minuto, es un equipo que ofensivamente hace muy bien las cosas, tiene poderío y su idea será ir a por el partido, debemos estar concentrados desde la primera jugada", sentenció al respecto.