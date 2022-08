El campeón inicia la defensa de la corona en Almería

El Real Madrid visita en el Power Horse Stadium a un rival que busca la sorpresa en su regreso a Primera

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Real Madrid inicia este domingo en el Power Horse Stadium (21.00 horas/Movistar LaLiga) la defensa de su título de campeón de LaLiga Santander, un duelo al que el supercampeón de Europa acude optimista para enfrentarse a un Almería que buscará dar la sorpresa en su regreso a la máxima categoría del fútbol español.

Solo una semana después de proclamarse campeón de la Supercopa de Europa en Helsinki ante el Eintracht de Frankfurt, el conjunto de Carlo Ancelotti, también vigente campeón de la 'Champions', se estrena en el campeonato doméstico para comenzar un año ilusionante en el que espera revalidar su corona.

Desde la temporada 2007-08 no consigue encadenar dos títulos ligueros consecutivos, un reto que asume el técnico italiano, que el pasado curso ya hizo historia al convertirse en el primer entrenador en conquistar las cinco grandes ligas del Viejo Continente.

Para ello, 'Carletto' contará con el grueso del equipo que le hizo doble campeón la última temporada, a pesar de la marcha de leyendas como Marcelo, Gareth Bale e Isco Alarcón, a los que añadirá músculo en el centro del campo con el francés Aurélien Tchouaméni y físico para el centro de la defensa con el alemán Antonio Rüdiger.

Todo en una temporada en la que deberá repartir más que nunca los esfuerzos, sobre todo por la presencia del Mundial de Catar a finales de año. El transalpino, no muy dado a las rotaciones, se verá esta vez obligado por las circunstancias. "Las rotaciones se darán porque hay un Mundial, hay que dar descanso... Necesitamos una plantilla larga y en buenas condiciones, así que la idea es rotar un poco más", apuntó en rueda de prensa.

Con la única ausencia del brasileño Rodrygo Goes por una sobrecarga en el muslo, el cuadro blanco se encomendará de nuevo a la solvencia del belga Thibaut Courtois bajo palos y a la fiabilidad que le ofrecen sus dos mejores hombres de ataque: Vinícius y Karim Benzema.

Junto al brasileño y al francés, principal favorito para alzar este año el Balón de Oro, podría formar el belga Eden Hazard, al que Ancelotti pretende recuperar después de años de intrascendencia por su falta de continuidad debido a sus múltiples lesiones.

Enfrente, la UD Almería, campeón de LaLiga SmartBank en el curso 2021-22, retorna a Primera a lo grande, recibiendo al campeón en casa, pero con todavía varios jugadores por inscribir -como Leo Baptistao, Alejandro Pozo, Houboulang Mendes y Pacheco- y con la incógnita de si saldrán otros sí inscritos como el delantero nigeriano Umar Sadiq.

"No sé cómo va a acabar el tema de los que no están inscritos, pero Sadiq y Ramazani ya lo están. Entrenan con total normalidad y están disponibles al cien por cien. Sadiq estará en el once el domingo a no ser que tropiece mañana y se caiga. Eso ya está todo hablado", explicó Rubi en rueda de prensa.

En su primera campaña en Primera desde la 2014-15, el equipo almeriense tratará de dar la sorpresa ante un adversario que le ha ganado sus últimos cinco duelos y al que fue capaz de ganar en una única ocasión, en LaLiga 2007-08, con goles de Juanito y Álvaro Negredo (2-0).

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

ALMERÍA: Fernando; Pozo, Rodrigo Ely, Babic, Akieme; Samú Costa, De la Hoz, Robertone; Portillo, Sadiq y Ramazani.

REAL MADRID: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Alaba; Modric, Casemiro, Kroos; Hazard, Benzema y Vinícius.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano).

--ESTADIO: Power Horse Stadium.

--HORA: 21.00/Movistar LaLiga.