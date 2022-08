Ancelotti: "Desgraciadamente para Vinícius, ya tenemos ganador del Balón de Oro este año"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el brasileño Vinícius realizó una pasada temporada "impresionante", pero que "desgraciadamente" para él el Balón de Oro ya tiene dueño, en referencia al francés Karim Benzema, y considera, antes de debutar este domingo ante el Almería, que deberá "rotar un poco más" este curso por la celebración del Mundial de Catar en mitad de la campaña.

"Vinícius está muy contento por lo que ha hecho, ha marcado el gol de la 14 y no creo que le importe la posición -noveno en la clasificación del mejor jugador de la UEFA 2021-22-. Lo importante es el ganador, y desgraciadamente para Vinícius ya lo tenemos este año", declaró en rueda de prensa. "Esperamos que siga con la continuidad del año pasado, tuvo una temporada impresionante, siendo determinante", añadió.

El técnico italiano afirmó también que tienen "toda la ilusión del mundo" para afrontar la defensa del título liguero y que "todos los partidos serán muy complicados desde mañana", cuando inicien LaLiga en el Estadio Juegos Mediterráneos, todo en una temporada marcada por Catar 2022.

"Hasta el Mundial, no vamos a tener muchos problemas. Los jugadores quieren ir al Mundial en buenas condiciones y van a prepararse bien. La gran duda es después del Mundial, cómo volverán los jugadores; vendrán para entrar en el momento importante de la temporada, y hay que evaluar su físico, si darles descanso... A día de hoy, tenemos dudas", expresó.

Por ello, cree que este curso moverá mucho más el banquillo. "La rotaciones se darán porque hay un Mundial, hay que dar descanso... Necesitamos una plantilla larga y en buenas condiciones, así que la idea es rotar un poco más", apuntó.

A este respecto, considera que esto beneficiará a jugadores como el belga Eden Hazard. "No sé cuánto va a jugar, pero más que el año pasado. Puede jugar en varias posiciones, lo estamos probando como falso '9'", desveló, antes de hablar de la situación de Dani Ceballos y Marco Asensio. "Están aquí, trabajando bien. Cada uno puede opinar de su futuro con el club. Si algo cambia, nos adaptamos a eso", puntualizó.

También se mostró muy contento por la candidatura del belga Thibaut Courtois al Balón de Oro, aunque no quiso asegurar si lo considera el mejor portero que ha entrenado. "He tenido una categoría de porteros espectacular. Es de los mejores. Ahora disfruto de tener al mejor del mundo, que no es poco", dijo, y se mostró sorprendido por la ausencia del alemán Toni Kroos entre los nominados. "Me sorprende un poco, porque Kroos ha hecho una temporada fantástica. nominar a todos los jugadores del Real Madrid podría ser un problema. Es un poco extraño", subrayó.

Por otra parte, el preparador madridista considera que Aurélien Tchouaméni y Casemiro "son compatibles" en el campo. "Aunque los dos son pivotes, tienen características distintas; Tchouaméni tiene más llegada y Casemiro es más posicional. Pueden jugar juntos", analizó.

Sobre el uruguayo Fede Valverde, reconoció su aportación la pasada campaña. "Si es titular no puedo decirlo, pero ha progresado mucho, porque es capaz de adaptarse a jugar en banda. Su presencia y su habilidad nos ha ayudado muchas veces", insistió.

Por último, Ancelotti desveló qué le motiva para afrontar su temporada 28 como técnico. "La pasión por este deporte y la ilusión que tengo por entrenar al mejor club del mundo. Eso me da la motivación para levantarme todos los días. Sé que algún día esto se puede acabar, pero espero que ese día llegue lo más tarde posible. Estoy feliz de entrenar en este club", finalizó.

