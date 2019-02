El Cardiff City pagará el trapaso de Sala si está "legalmente obligado" a hacerlo

Publicado 12/02/2019 19:44:39 CET

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cardiff City, Memhet Dalman, ha asegurado este martes que pagarán al Nantes el traspaso del argentino Emiliano Sala si están "legamente obligados" a hacerlo tras el fallecimiento del jugador cuando se dirigía a la ciudad galesa para comenzar una nueva etapa tras dejar el Nantes.

El club francés afirmó la semana pasada que demandaría al Cardiff si no pagaba los 17 millones de euros del fichaje. El presidente de los galeses no dijo que no fuesen a pagar, pero prefirió que se hallase el cuerpo del malogrado Sala tras el accidente con su avioneta. Un día más tarde se confirmó la muerte del jugador.

Sin embargo, el Cardiff todavía está tratando de buscar una aclaración al asunto. "Por supuesto, si estamos obligados por contrato a pagarles, por supuesto que lo haremos", dijo Dalman a la BBC. "Somos un club honorable", añadió.

"Pero si no estamos legalmente obligados a hacerlo (y hay algunas anomalías en eso), seguramente usted esperaría igual que yo, como presidente y guardián de los intereses de este club, debo investigar eso y mantener nuestra posición. Eso es lo que estamos haciendo", comentó.

"Todavía estamos en el proceso de recopilar información y ese proceso continuará. Y cuando alcancemos un nivel en el que tengamos suficiente información, estoy seguro de que nos sentaremos con el Nantes y seguiremos adelante", finalizó el máximo responsable del Cardiff.