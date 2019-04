Carmena agradece al Real Madrid que pague la modificación del entorno del nuevo Bernabéu

Publicado 02/04/2019 15:43:33 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, celebró que se apostase "por el urbanismo del consenso" para sacar adelante el proyecto de la reforma del Santiago Bernabéu después del "calvario" que se encontró el club con la negativa de la justicia y, tras considerar que "los grandes clubes" de la ciudad "tienen que tener lo que necesiten de Madrid", elogió que la entidad madridista vaya a pagar las obras del entorno.

Carmena fue testigo este martes de "un día importante", como ella misma calificó la presentación de la reforma del estadio madridista, un acto celebrado en el Palco de Honor del recinto y donde estuvo acompañada por Marta Higueras, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, delegado del Área de Desarrollo Urbano Sostenible, y portavoces de los grupos municipales (Rita Maestre, José Luis Martínez-Almeida, Begoña Villacís y Purificación Causapie).

La primera edil reconoció que en uno de los videos visionados antes de los discursos donde se podían ver imágenes de los éxitos del Real Madrid pudo sentir "ese placer que se transmite con el fútbol y de que hasta punto es determinante en nuestro mundo actual de ciudades".

"Como alcaidesa estoy orgullosa de haber sabido y estar sabiendo del papel relevante de los grandes clubes de fútbol de Madrid. Ellos tienen que tener lo que necesiten de Madrid, debemos darles los medios para que sigan sus propias estrategias porque componen esa parte emotivo-lúdica trascendente que conforman mucho de nuestras vidas", expresó en su discurso.

Carmena no olvidó todos los escollos que se ha encontrado el Real Madrid para sacar adelante este proyecto. "También hemos optado por el urbanismo del consenso, los problemas se resuelven con diálogo y escuchando. Él (Florentino Pérez) ha explicado el calvario que pasó, creo que no hacía falta esperar tanto desde 2011, se podía haber hecho antes", confesó, recordando que "la dificultad para hacer las transformaciones en las ciudades no solo la han sentido los equipos" y que se han "volcado por mejorar" los estadios madrileños.

"La elección de quien tiene que administrar intereses diferentes es el hecho de tenerlos en cuenta y saber que muchas veces no hay razón absoluta. Un instrumento indiscutible de eficacia en un gobierno es el consenso y quiero agradecer a este club y a Florentino el que lo hayamos conseguido", añadió.

Además, elogió que un "equipo que genera tanta riqueza tenga la visión importante de devolver parte a la ciudad". "Por si no quedaba claro, y se lo quiero agradecer, todo el ajardinamiento y el entorno va a ser coste del Real Madrid y entendemos que así debe ser, esa es una manera de expresar esa gran idea de la solidaridad que es una ciudad", aseveró.