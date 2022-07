La carrera final por la EURO 2022

MADRID, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este martes da comienzo la recta final de la Eurocopa Femenina que se está llevando a cabo en Inglaterra, ya con España fuera de una pelea por un título ya reservada para cuatro selecciones que serán las que peleen por estar en la gran final del próximo domingo en Wembley, todas ellas invictas hasta el momento. Te las presentamos.

INGLATERRA-SUECIA. MARTES 26. SHEFFIELD/21.00.

Inglaterra. La anfitriona busca su primer gran título tras ser subcampeona europea en 1984 y 2009, es la única de las cuatro semifinalistas que repite respecto a la edición de 2017, cuando fue eliminada por los Países Bajos, y mantiene su buena línea tras alcanzar también la penúltima ronda en el Mundial de 2019. 16 goles a favor y sólo uno en contra, el que le marcó Esther González en cuartos, demuestran su fuerte candidatura, avalada por el apoyo del público. Seleccionadora: Sarina Wiegman. Jugadoras a seguir: Lucy Bronze y Beth Mead.

Suecia. El combinado sueco, el único con seleccionador masculino, es el que tiene mejor ranking mundial de todas las semifinalistas (2). Campeón en 1984, no está en una final de Eurocopa desde 2001 y su fortaleza y competitividad se demuestra en que ha estado en las semifinales de los tres últimos grandes torneos ya que también alcanzó esta ronda en el Mundial 2019 (terceras ganando a Inglaterra) y Juegos Olímpicos (plata). Nueve goles a favor y dos en contra son sus números en el torneo. Seleccionador: Peter Gerhardsson. Jugadoras a seguir: Fridolina Rolfo y Kosovare Asllani.

ALEMANIA-FRANCIA. MIÉRCOLES 27. MILTON KEYNES/21.00.

Alemania. La que mejor palmarés tiene de las cuatro semifinalistas, sobre todo a nivel continental, donde posee ocho entorchados, seis de ellos consecutivos entre 1995 y 2013, una racha que se rompió con una sorpresiva eliminación en cuartos de 2017 ante Dinamarca. Doble campeona del mundo y oro olímpico en 2016, no llevaba un gran 2022 y se ha transformado una vez más en una gran cita, siendo la única de las cuatro que no pasó muchos apuros para clasificarse y que aún no ha recibido gol, a cambio de marcar once, más de uno en cada partido. Seleccionadora: Martina Voss-Tecklenburg. Jugadoras a seguir: Lina Magull y Alexandra Popp.

Francia. Las francesas son las única de las cuatro semifinalistas que históricamente no saben lo que es jugar una final de un gran torneo y de hecho son sus primeras semifinales en una Eurocopa, aunque disputó las del Mundial de 2011 y las de los Juegos Olímpicos de 2012. La selección busca coronar el gran año del fútbol femenino del país ya que el Olympique de Lyon se proclamó campeón de la Liga de Campeones. Tras irrumpir con fuerza ante Italia (5-1), le ha costado en el resto de partidos y la que más goles ha concedido (3). Seleccionadora: Corinne Diacre. Jugadoras a seguir: Wendy Renard y Grace Geyoro.