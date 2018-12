Carvajal: "Es el momento idóneo de decir poco y hacer mucho"

Publicado 26/11/2018 18:50:57 CET

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal dejó claro que dado que no están sacando los resultados deseados es el "momento idóneo de decir poco y hacer mucho" porque todavía están a tiempo, empezando por la visita a la AS Roma en la Liga de Campeones, un "partido duro y de bastante exigencia" que deberán afrontar "sin ningún temor" en busca de la victoria que les dé el primer puesto del grupo.

"El fútbol en la actualidad está muy igualado y si no das tu máximo cualquiera te puede ganar. No estamos sacando los resultados idóneos y es momento de decir poco y hacer mucho, de plasmar en el terreno de juego lo que queremos hacer y ganar. Es el momento de saltar a la acción y el idóneo para reaccionar y luchar por todo, y toca por empezar mañana ante un gran rival y en un partido de bastante exigencia", aseveró Carvajal este lunes en rueda de prensa.

El madrileño reconoció que "mentiría" si supiese el por qué el equipo lleva sin rendir a su mejor nivel en la Liga. "Salimos a ganar y a hacerlo lo mejor posible, pero a veces las cosas no salen. No es fácil jugar en este club por su nivel de exigencia porque todos marcan en su calendario la fecha de jugar contra el Real Madrid y debemos estar preparados cada tres días para rendir al máximo", recordó.

"Tenemos que luchar. Estamos a pocos puntos de la cabeza en la Liga y estamos en noviembre, así que tenemos mucho que decir todavía", subrayó el lateral que comparte la opinión de Santiago Solari de que "hay que echarle cojones", pero que "también tener la cabeza fría y saber manejar el partido". "La combinación de todo es lo que te lleva al éxito", admitió.

Sobre la visita al Olímpico, sabe que les espera "un partido difícil". "Es otra 'batalla' más. Queremos ser primeros de grupo y toca demostrarlo. Ya vimos el año pasado como compitió sobre todo en esta competición y que llegó a las semifinales", comentó.

"Será un partido duro. Es un equipo que combina bien, que saca muchos centros y tendremos que estar muy concentrados, pero sin ningún temor porque tenemos que venir a ganar", agregó Carvajal que imagina que los de Eusebio di Francesco serán ambiciosos presionando "arriba para ahogar la salida del balón". "Trataremos de buscar soluciones, nuestras armas están claras y ojalá que surtan efecto", puntualizó, confesando que no sabía como estaba el césped del Olímpico. "Que no esté bien puede provocar lesiones a los dos equipos, así que ojalá que esté en las mejores condiciones", deseó.

"CREO QUE SOLARI VA A HACER COSAS IMPORTANTES"

Salvo sorpresa, el partido este martes será el primero como titular tras su lesión en Moscú a principios de octubre y después de tener minutos en Ipurua, "desafortunadamente por la lesión" de Álvaro Odriozola. "Para salir sin calentar me encontré bastante bien. Las sensaciones del equipo no fueron las mejores, pero a nivel personal estoy contento de volver a donde soy más feliz estoy", se sinceró.

Finalmente, el de Leganés fue preguntado por su defensa a Julen Lopetegui. "No es defender a unos y otros, es una opinión personal. Muchas veces el éxito no va ligado a ser mejor o peor. Julen no está aquí por los resultados, que son los que mandan en el fútbol y si no acompañan es difícil ser entrenador del Real Madrid. Estamos muy a gusto con Solari, está trabajando bien y creo que va a hacer cosas importantes, ojalá consigamos títulos con él", sentenció.