Carvajal: "No tengo ningún problema en renovar año a año"

MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Dani Carvajal reconoció que están "con gran ilusión" de cara a estrenarse este martes en la nueva Liga de Campeones ante el Stuttgart, "un equipo joven y valiente", mientras que no renuncia a "soñar" con superar las siete Copas de Europa de Francisco Gento en un club que es el que "manda" a la hora de su renovación, con la que no tendría "ningún problema" en que sea de año en año por la política con los jugadores con más de 30 años.

"Creo que siempre los primeros partidos en todas las competiciones son importantes y con este nuevo formato más y jugando en casa. Esperamos con gran ilusión esta competición por lo que significa para el club e intentaremos salir desde el minuto 1 a por todas e intentar dar las menores opciones al rival", señaló Carvajal este lunes en rueda de prensa.

El lateral podría conquistar esta campaña su séptima Copa de Europa y superar así el récord de Francisco Gento y recordó que "todavía" le quedan "algunos años para intentar conseguir esa". "Por qué no soñar con que sea este año", admitió el madridista.

En este sentido, fue preguntado por su futuro en el club, con el que acaba contrato al término de esta campaña. "No lo sé. Mi idea es la de seguir aquí el máximo tiempo posible, pero siempre siendo realista y sabiendo lo que puedo aportar al club. En el momento en el que no me vea con el nivel suficiente, daré un paso al lado. Ese es únicamente el criterio por el que me baso, siempre que el club quiera continuar con mis servicios, claro", replicó.

"Está claro que aquí el que manda es el club, el presidente, y es el que tiene que planificar las plantillas. Ahora mismo las condiciones que tiene el club cuando un jugador tiene determinada edad es de renovar año a año y yo no tengo ningún problema con eso, mientras mi rendimiento, mis ganas y mi nivel sigan siendo suficientes para conseguir títulos en el Real Madrid. En principio no habría ningún problema", añadió.

Y todo después de vivir, "a nivel de datos, una de las mejores temporadas" de su carrera y que le podría hacer candidato al Balón de Oro. "También a nivel de títulos, creo que prácticamente insuperable. Esto muy contento por ello y de ahí la nominación al Balón de Oro. Soñaría con ganar ese galardón, pero simplemente estar ahí para mí es un éxito rotundo", confesó.

Por otro lado, para el de Leganés, "es una buena noticia que el equipo no esté todavía" a su mejor nivel y que tengan "margen de mejora tanto en lo físico como en el juego". "También las lesiones nos están mermando bastante a nivel de poder descansar. Ahora tenemos una nueva oportunidad con nuestra gente en la competición que tanto nos gusta y ojalá que tengamos un buen partido y la afición se vaya contenta a casa", expresó.

"La exigencia del Real Madrid es así. Llevamos dos empates y muchísimos partidos sin perder, pero nosotros también nos exigimos mucho más en juego y en resultados. Este martes es una nueva oportunidad para seguir creciendo", agregó Carvajal.

"SEGURO QUE MBAPPÉ RECORDARÁ PARA SIEMPRE LA NOCHE DE MAÑANA"

El choque de este martes ante el Stuttgart será el estreno de Kylian Mbappé en la Champions con el Real Madrid y en el Santiago Bernabéu, pero uno de los capitanes recuerda que el delantero "es un jugador con experiencia en Europa" y por ello duda de que le "pese el primer partido en Champions". "Sí creo que verá lo que es jugar el Bernabéu en la Champions con el Real Madrid. Notará un ambiente y una sensación muy bonita y especial y seguro que lo recordará para siempre", admitió el internacional.

El lateral celebró la "noticia fantástica" de la vuelta de Jude Bellingham por su aportación al equipo, "no sólo con balón, también sin" y por "el nivel que tiene", mientras que dejó clara que ante los problemas físicos de Eder Militao tiene "disponibilidad máxima" para jugar de central. "No tengo ningún tipo de problema ni de complejo de jugar en otra posición, lo que el míster requiera de mis servicios, ahí voy a estar", aseveró.

Volviendo a la Champions, el debut será ante un rival de la Bundesliga, "diferente" a los que se han enfrentado el año pasado cuando se midieron al Union Berlín, RB Leipzig, Bayern Múnich y Borussia Dortmund. "Yo, por lo menos con la camiseta de Real Madrid, no me he enfrentado al Stuttgart. Esperemos que les pese nuestro estadio, nuestra afición. En casa, tenemos que dar un paso al frente y hacer un gran partido", apuntó.

"Sabemos que es un equipo joven, un equipo valiente que le gusta tener el balón y creo que es un día para tener paciencia. Sabemos que ellos intentan implementar un juego bajo desde el inicio para luego arriba cambiar ese ritmo, intentar contagiarte de ese ritmo bajo de juego. Así que no hay que caer en su trampa y estar bien atentos. Sobre todo creo que la clave pasa por quitarles el balón y someterles", sentenció de su primer rival europeo.