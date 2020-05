Casillas, sobre su despedida del Real Madrid: "Di una rueda de prensa en solitario, error"

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El exportero español Iker Casillas ha recordado su despedida del Real Madrid, en la que cometió el "error" de comparecer en solitario, y ha confesado que en ese momento se marchó al Oporto porque necesitaba "abandonar estar tan expuesto a la crítica" y "mejorar" como jugador lejos del club de su vida.

"Pocas veces hablé de mi salida del Real Madrid. Di una rueda de prensa en solitario, error, y me fui. Cinco años han pasado ya desde entonces. Cinco años desde que crucé la frontera que me llevó a nuestro país vecino: Portugal. Necesitaba volver a sentirme otro. Tener un nuevo ambiente, abandonar estar tan expuesto a la crítica y querer mejorar", señaló en una publicación en su cuenta de Instagram.

En el Oporto, el guardameta madrileño encontró lo que estaba buscando. "Es así amigos, todos los jugadores (sean buenos o malos) quieren mejorar. Y para ello hay mejorar lo físico y lo mental. Y esto último era importante. En Oporto lo volví a sentir. Que no os cuenten otras cosas. Esta foto es de un Real Madrid vs Getafe, temporada 14/15. Yo ya sabía que iba a ser mi último partido. The Last Match", concluyó.

Casillas, campeón del mundo y dos veces de Europa con la selección española, abandonó el Real Madrid en 2015. En sus 16 temporadas como madridista, conquistó cinco Ligas, tres Ligas de Campeones, tres Mundiales de Clubes, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España y dos Supercopas de Europa.