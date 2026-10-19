CC.OO. convoca huelga de la plantilla de fijos discontinuos del Barça para el 'Clásico'

Jugadores del Barça celebran una victoria en el Spotify Camp Nou - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha convocado una huelga del colectivo de fijos discontinuos del FC Barcelona desde las 0.00 horas del 23 de octubre hasta las 6.00 horas del 26 de octubre por el deterioro de sus condiciones laborales y la falta de personal, en un paro que afectará a todas las instalaciones de la entidad y tendrá especial impacto durante el 'Clásico' de LaLiga EA Sports contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou.

La representación sindical ha denunciado el incumplimiento de los acuerdos y del convenio colectivo, así como irregularidades en las contrataciones y situaciones de discriminación entre los empleados de la misma empresa. Asimismo, ha criticado la reducción progresiva de la plantilla mientras diversos servicios del club son cubiertos por empresas externas.

Según ha alertado el colectivo, esta dinámica de externalización y recortes precariza la calidad de los servicios prestados, reduce la capacidad de respuesta ante incidencias y perjudica directamente la atención a socios y aficionados durante los partidos y eventos en las dependencias barcelonistas. Ante el estancamiento de las conversaciones con la directiva, la plantilla ha remarcado que esta movilización representa su "último recurso".