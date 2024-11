Ceferin: "La ley debe apoyar al modelo deportivo europeo, no doblegarse a quienes pretenden destruirlo"

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dejó este martes que el "modelo deportivo europeo" se construyó con los principios de "competiciones abiertas y ascensos y descensos basados en el mérito deportivo" y que le ley debe apoyarlo y "no doblegarse a la voluntad de quienes pretenden destruirlo para su propio poder y beneficio egoísta" como aquellos que apuestan por una Superliga.

"Durante 70 años, el modelo deportivo europeo se ha construido sobre los principios de las competiciones abiertas, los ascensos y descensos basados en el mérito deportivo, la solidaridad financiera y el reconocimiento del impacto social del deporte. Estos principios han guiado a la UEFA desde su fundación", manifestó Ceferin en un discurso ante el Consejo de Ministros de Deporte de la Unión Europea publicado en la web del organismo.

El esloveno se mostró "orgulloso de que la UEFA y el fútbol europeo ejemplifiquen este modelo", aunque no pueden "hacerlo solos". "Los gobiernos nacionales desempeñan un papel fundamental en este esfuerzo, garantizando que los niños y niñas tengan la oportunidad de jugar, que las comunidades se beneficien de las instalaciones deportivas y que los valores de inclusión y participación se adopten en toda la sociedad", aseguró.

"El deporte es mucho más que 'dinero' y 'mercados', no es un bien que se vende en una subasta. El fútbol no es un 'producto', pregunten a cualquier aficionado y se lo dirá. Cada vez que intentamos reforzar este modelo solidario, nos vemos expuestos a amenazas y presiones de operadores que quieren más para sí mismos y compartir menos con los demás", reflexionó.

El presidente se acordó del proyecto de la Superliga que lidera el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. "¿Recuerdan el clamor cuando un egoísta proyecto rupturista puso en peligro el modelo deportivo europeo en el fútbol?. En algunos deportes ya ha sucedido, pero no podemos y no dejaremos que esto le suceda al fútbol europeo. Así que trabajemos juntos para crear garantías jurídicas concretas para las características clave del modelo deportivo europeo en el fútbol", confesó.

Ceferin expuso que se debe proteger "plenamente el vínculo entre las competiciones europeas y las nacionales", como primer punto importante. "El rendimiento anual en las ligas nacionales debe seguir siendo el único criterio de clasificación para Europa. Permitir que este vínculo se rompa o se distorsione de alguna manera sería una traición devastadora a las ligas nacionales, aspectos icónicos del patrimonio europeo. Para las ligas y los clubes de fútbol más pequeños, se trata de una cuestión existencial", aseveró.

"En segundo lugar, hay que preservar el equilibrio entre las competiciones de selecciones nacionales y las de clubes, que sustenta todo el modelo de solidaridad y el desarrollo del fútbol en sus países. Si no mantenemos un equilibrio saludable entre las competiciones de selecciones y las de clubes, estaremos poniendo en peligro todo el desarrollo a nivel de base. En tercer lugar, el modelo unificado del fútbol europeo debe mantenerse íntegramente y todos debemos darnos cuenta de que es de interés público seguir protegiendo este modelo unificado", explicó.

"NECESITAMOS MÁS SEGURIDAD JURÍDICA"

Para el dirigente, el fútbol europeo es "uno de los mayores éxitos de Europa" por ser "fuerte y resistente y tener las competiciones, los clubes y los jugadores más populares, queridos y seguidos por los aficionados de todo el mundo". "Sin embargo, necesitamos más seguridad jurídica para proteger y mantener esta historia de éxito. La ley debe servir para apoyar el modelo deportivo europeo, no doblegarse a la voluntad de quienes pretenden destruirlo para su propio poder y beneficio egoísta", argumentó.

"Nuestras principales competiciones no tratan de obtener beneficios, se trata de solidaridad, redistribución y desarrollo. No son palabras vacías, la solidaridad no es una donación caritativa, para la UEFA, la es nuestra razón de ser", remarcó, incidiendo que su organismo redistribuye "el 97 por ciento" de sus ingresos netos "al fútbol". "Lo que queda se usa para cubrir costes y sostener áreas vitales del deporte: el fútbol femenino, juvenil y fútbol sala. Y cuando ganamos más dinero, damos más dinero. ¿Quién más hace esto?", zanjó.

Además, resaltó que la UEFA es "democrática y plural" y "no es un gasto, sino una inversión en el juego, en las personas y las comunidades, y en el interés público" y que apuesta por "el diálogo comprometido, sincero e integrador".

"Sabemos que para liderar bien, hay que escuchar. Por eso, la UEFA ha dado voz a todas las partes interesadas: ligas, clubes, futbolistas y aficionados. Hace apenas un mes, UEFA y FIFPRO Europa firmaron una asociación histórica para incluir la representación de los jugadores en la gobernanza del fútbol europeo. Los jugadores están ahora en el corazón del fútbol y sus puntos de vista conforman las decisiones que se toman. Este enfoque refleja un modelo de gobernanza moderno en el que las decisiones se toman en colaboración y de forma inclusiva", concluyó.