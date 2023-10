Celta y Atlético de Madrid enfrentan sus rachas

El equipo colchonero no quiere acusar el parón en busca de su quinta victoria seguida ante un rival en descenso y con dudas

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Atlético de Madrid buscará continuar este sábado (21.00 horas) con su actual gran momento de juego y resultados en la visita en Balaídos a un RC Celta que, en cambio, está en una situación opuesta y que necesita la victoria para salir de los puestos de descenso de LaLiga EA Sports, en partido correspondiente a la décima jornada del campeonato.

Ambos equipos se miden tras un segundo parón internacional que han vivido de manera diferente por sus actuales situaciones clasificatorias y que también esperan que tenga un efecto diverso. Los rojiblancos esperan que no haya frenado su actual estado de forma con el recuerdo de lo que pasó en el anterior, mientras que los celestes han tenido tiempo para preparar este duelo vital para apagar unas alarmas encendidas sobre su nuevo proyecto.

El equipo de Diego Pablo Simeone se presentará en Vigo inmerso en una racha de cuatro victorias consecutivas y con el objetivo de seguir alargando este positivo momento para no perder distancia con la pelea por el liderato que posee el Real Madrid, que le aventaja en cinco puntos, aunque con un partido más en su casillero.

El Atlético, contando también la Liga de Campeones, no pierde desde hace más de un mes, cuando cayó de forma rotunda por 3-0 y sin dejar una buena imagen en Mestalla ante el Valencia, precisamente justo después de un primer parón internacional que pareció afectarle bastante. A partir de ahí y pese al empate en Roma ante la Lazio, fue mejorando, más en lo ofensivo que a nivel defensivo, ya que le está costando dejar la portería a cero como principal punto negativo.

De hecho, los colchoneros son los segundos de las cinco grandes ligas como más goles a favor de las cinco grandes ligas en 2023 con 67 y también pueden presumir de ser los más efectivos de estas cinco grandes ligas con un 21,3% de eficacia en sus remates, apoyado en el buen funcionamiento de la pareja Morata-Griezmann, que lleva ya nueve goles anotados, cinco y cuatro respectivamente.

Además, la pujanza de Samu Lino en el carril izquierdo está siendo otra de las noticias positivas para el técnico argentino, que además empieza a ver la enfermería vaciarse de cara a poder repartir mejor los esfuerzos si lo ve necesario de cara a otra semana cargada con una intensa visita el miércoles al Celtic escocés en la Champions.

El 'Cholo' recupera para la visita a Balaídos al centrocampista Pablo Barrios, al delantero Ángel Correa y al central turco Caglar Söyüncü, aunque ninguno de ellos se perfila titular en un once para el que, en cambio, no recupera al central José María Giménez y tiene la duda del también central Stefan Savic, que no entrenó el viernes por indisposición.

Si el montenegrino no se recupera, lo más probable es que Nahuel Molina no rote para que César Azpilicueta se ponga en la línea de tres, mientras que el viaje con Argentina parece que provocará también el descanso de Rodrigo de Paul y un mediocampo con Koke, Saúl y Marcos Llorente para la visita a un campo donde no pierde desde 2018 y donde ha ganado en sus tres últimas visitas.

MALA DINÁMICA DEL CELTA FRENTE A LOS COLCHONEROS

Por su parte, el Celta ha tenido un parón algo más ajetreado debido a su delicada situación en la clasificación liguera, donde ocupa la antepenúltima posición y todavía no da con la tecla para su ambicioso proyecto en el año de su centenario.

El cuadro gallego apostó fuerte por Rafa Benítez para su banquillo, pero de momento bajo la dirección del técnico madrileño solo ha logrado una victoria en sus anteriores nueve partidos, a domicilio por 2-3 ante la UD Almería. Desde entonces, dos puntos de los siguientes 15, producto de dos empates en casa ante Deportivo Alavés (1-1) y Getafe (2-2), este último pese a jugar más de una hora con un hombre más.

Al equipo vigués no se le da demasiado bien el Atlético, al que no derrota desde el 1 de septiembre de 2018. Acumula seis derrotas y tres empates desde entonces, y además está sufriendo problemas defensivos y despistes que ha pagado caro sobre todo en los últimos cuatro partidos, en los que llegó a tener ventaja en el marcador.

Rafa Benítez tendrá que retocar su defensa ya que ha perdido en el parón a Aidoo, que casi dice adiós a la temporada por una lesión de rodilla, y a Ristic, lo que puede motivar las entradas de Carlos Domínguez y Manu Sánchez, mientras que tiene que decidir si da descanso a internacionales como Bamba y De la Torre.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

RC CELTA: Villar; Mingueza, Starfelt, Domínguez, Núñez, Manu Sánchez; Beltrán, Dotor; Aspas, Larsen y Bamba.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Azpilicueta, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, Saúl, Lino; Griezmann y Morata.

--ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear).

--ESTADIO: Balaídos.

--HORA: 21.00/Movistar Liga.