Celta y Real Sociedad visitan Escocia y Noruega con urgencias

El delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal y el delantero del RC Celta Ferran Jutglá. - EUROPA PRESS

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El RC Celta visita este jueves Glasgow para medirse al Celtic (21.00 horas), en la tercera jornada de la fase liga de la Liga Europa, en un partido en el que los gallegos necesitan ganar después de haber caído en las dos primeras jornadas, misma urgencia que tendrá la Real Sociedad en Noruega frente al Lillestrom (21.00 horas) después de haber sumado un solo punto en sus los dos primeros partidos.

El RC Celta visita uno de los templos del fútbol europeo, Celtic Park, en donde buscará la primera victoria de la temporada en Europa League. Las dos primeras jornadas se saldaron con derrota para los de Claudio Giráldez, lo que hace que afronten el tercer partido de la competición con la necesidad de, al menos, puntuar. Y es que una nueva derrota complicaría mucho sus opciones de estar entre los ocho primeros clasificados de la fase liga.

Para ello, los celtiñas tendrán que doblegar a otro de los ocho equipos que junto a ellos no han puntuado, el Celtic. Los escoceses han sufrido mucho en las dos primeras jornadas europeas, en las que cayeron en casa ante el Ferencvaros (1-3) y a domicilio frente al Benfica (4-1), aunque llegan al duelo después de golear en la Liga Escocesa al tercer clasificado, el Hearts (7-1). Además, el Celta solo ha ganado en tres de sus últimos ocho duelos europeos fuera de casa --cuatro derrotas--.

En lo deportivo, el Celta, que no consigue la victoria lejos de casa desde mayo, viaja a Glasgow con las bajas de Jones El-Abdellaoui, Miguel Román, Borja Iglesias, Carl Starfelt y Álvaro Núñez. Un conjunto gallego en el que Jutglá, que viene de marcar ante el Alavés, volverá a ser la referencia ofensiva, y Javi Rueda y Marcos Alonso refrescarían al once. Por su parte, el Celtic no podrá contar con Cameron Carter-Vickers, y se aferra al buen momento de Benjamin Nygren, tres goles y una asistencia en los últimos tres partidos, para sumar su primer punto.

Al mismo tiempo, en Noruega, la Real Sociedad buscará hacer bueno el punto conseguido el pasado jueves ante el Union Saint-Gilloise ante el Lillestrom. Ambos llegan al duelo con un punto en su haber, por lo que un triunfo los catapultaría en la tabla clasificatoria. Sería el cuarto de la temporada lejos de Anoeta para los donostiarras, que además encadenan cuatro partidos sin conocer la derrota.

También llega con buena dinámica el conjunto noruego, con dos victorias y dos derrotas en los últimos cuatro partidos, aunque como locales han perdido dos de sus cuatro últimos partidos en casa --un empate y una victoria--. La de Lillestrom será la segunda visita de la Real Sociedad a tierras noruegas, tras la victoria ante el Rosenborg (0-1) en la Liga Europa 2017-18.

En aquella cita Mikel Oyarzabal fue el autor del tanto de la victoria, y ahora llega al partido después de firmar su mejor partido del curso en la goleada frente al Málaga (2-5). El campeón del mundo se estrenó como goleador 'txuri urdin' esta temporada con un doblete, y espera darle continuidad a su buen momento en Noruega. Los que no estarán en Lillestron Jon Aramburu, Luken Beitia y Yangel Herrera, todos lesionados, mientras que la buena noticia para Matarazzo es la vuelta de Pablo Marín.