Cerezo: "Confío en la buena voluntad de los árbitros, pero ahora tienen un jefe que se llama el VAR"

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, dejó claro este miércoles que confía "en la voluntad de los árbitros", aunque advirtió que estos ahora están muy sujetos a "un jefe", en referencia al VAR, y eludió opinar sobre las palabras que Florentino Pérez le ha dicho a Rafael Louzán, presidente de la RFEF, sobre que se siente perjudicado por los colegiados.

"Yo confío en la buena voluntad siempre de los árbitros, pitan lo que ven. Ahora estamos echando siempre la culpa al árbitro y lo que no sabemos es que el árbitro también tiene un jefe que se llama el VAR", dijo Cerezo a los medios antes de la comida oficial de directivas en su llegada a Salzburgo.

El dirigente confesó que "no" ha escuchado las declaraciones del presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en el programa 'El Cafelito' del periodista Josep Pedrerol donde asegura que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, le ha dicho que el club blanco ha perdido "muchísimos" títulos por culpa de los árbitros. "En las reuniones que yo tenía con Florentino nunca ha dicho eso, por lo tanto no puedo opinar, que opine el señor Louzán que es el que lo ha dicho", zanjó.

Para el presidente, el comité arbitral es como es y "no lo va a cambiar nadie". "Hay veces que aciertan y veces que no. Ahora les ha venido todo muy mal con el tema del VAR porque ahora el árbitro es el que falla, no falla el VAR", remarcó.

En el aspecto deportivo, el Atlético de Madrid juega este miércoles la última jornada de la fase de liga de la Champions League ante el Salzburgo. "Todos los partidos son difíciles, pero este partido para nosotros es fundamental porque ganar hoy supone estar entre los ocho mejores de Europa y sobre todo no tener que jugar dos partidos más durante el mes de febrero", comentó.

"Estamos contentos, encantados, satisfechos del trabajo que está realizando la plantilla en las tres competiciones. Queda mucho para acabar las tres y yo me quedo con las tres. Vamos a ver cuál es la que mejor se nos da y en la que más suerte tenemos", explicó sobre los objetivos.

El equipo de Diego Pablo Simeone se encuentra vivo en las tres competiciones tras un inicio de temporada con dudas. "El fútbol da muchas vueltas. Aquí cada uno cuenta la historia según le va, pero la realidad es que si nosotros ganamos, estamos entre los ocho primeros (de Europa)", aseveró.

Finalmente preguntado por un posible refuerzo de la plantilla en lo que resta de mercado invernal, aseguró que el club rojiblanco tiene "buena plantilla". "Creo que si las lesiones nos respetan podemos terminar muy bien en todas las competiciones", concluyó.