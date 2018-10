Cerezo: "Torres y Simeone son muy queridos por los atléticos"

Publicado 22/02/2018 14:56:19 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, eludió opinar de las declaraciones de Diego Pablo Simeone sobre Fernando Torres y su futuro en el club porque ha estado fuera de España, pero dejó claro que no teme el posicionamiento de la afición porque ambos "son muy queridos por los atléticos", mientras que admitió que no evitarían la salida de Yannick Carrasco a China si "la oferta es buena" para las dos partes.

El 'Cholo' zanjó con un "no" este miércoles la pregunta sobre si intentaría retener al canterano, en comparación con la petición a la afición de hacer "todo lo posible para no perder" al francés Antoine Griezmann, inmerso en continuos rumores en los dos últimos años sobre su continuidad en el equipo y que incluso en el partido ante el Valencia llegó a mandar a la grada.

"¿Qué declaraciones? Acabo de llegar de México y ya lo he dicho antes en un desayuno con José Ramón Lete que no sé nada. Cuando lo lea, haré algún comentario", intentó zanjar Cerezo a su llegada a la comida de directivas previa al partido contra el Copenhague de esta tarde en el Wanda Metropolitano de la Liga Europa.

El mandatario colchonero no quiso opinar sobre si el de Fuenlabrada dejará el club este verano. "Es una cosa técnica y son los técnicos los que deciden. Repito que no he escuchado nada de Fernando ni de los técnicos, ya me contarán exactamente lo que ha sido", remarcó.

Lo que sí tiene claro es cual será el recibimiento a los dos protagonistas en el partido de las 19.00 horas ante el Copenhague, donde el delantero se perfila titular. "Se recibirá a los dos con grandes aplausos, son un jugador y un entrenador muy queridos por los atléticos", aseveró.

En cuanto a la posible marcha del belga Yannick Carrasco al fútbol chino, reconoció que "por supuesto" que tiene "la puerta abierta" si la "oferta es buena" tanto para él como para el club, que no tendrá "ningún inconveniente" en dejarle salir. "No sé en qué punto están las conversaciones, cuando se tome una decisión, se dirá", sentenció.