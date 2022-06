Claudia Zornoza: "Creo que España va a hacer un buen papel en la Eurocopa"

Claudia Zornoza posa con las nuevas botas VIVID SPARK de New Balance

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La centrocampista del Real Madrid Claudia Zornoza cree que "España va a hacer un buen papel" en la Eurocopa de Inglaterra de este verano y que espera "que esté entre las primeras" de un torneo al que no acudirá tras no ser convocada por el seleccionador Jorge Vilda.

"Creo que ser favoritas es algo en lo que no hay que pensar, es muy difícil con todas las potencias que hay. Creo que España va a hacer un buen papel y esperemos que esté entre las primeras", explicó Zornoza en la presentación de las nuevas botas VIVID Spark de New Balance.

Por otro lado, la futbolista se mostró "muy feliz" con su curso en el Real Madrid. "Pero creo que aún me queda mucho por dar, estoy muy motivada para el año que viene y es importante tener esa ilusión de seguir, espero superarme el próximo año", comentó.

Zornoza aseguró además que "se ha visto que cuando realmente se da visibilidad" y "se crean este tipo de escenarios" en el fútbol femenino, la afición "va y apoya". "Ya no vale decir que 'no tenemos ese tirón' se ha demostrado que sí y se tiene que seguir en esta línea", destacó.

La centrocampista recordó su debut en Primera División con el Pozuelo y se definió como "una persona muy tranquila" que disfruta su "soledad". "Sobre todo, hago muchos paseos con mi perro, que ya es conocido. Me gusta estar con mis amigos y en mi tiempo libre, también estudio", expresó Zornoza, que dentro de quince años se ve "de agente forestal y en la montaña perdida".

"No he sacrificado nada, disfruto mucho de lo que hago porque el fútbol es mi pasión. Es verdad que te pierdes fines de semana con tus amigos o ir de viaje, cosas cotidianas que la gente puede hacer. Yo no lo puedo hacer, pero es mi elección y disfruto de mi vida en este sentido", recalcó.

La jugadora renovó su compromiso con New Balance y señala que ve "importante" que "en un momento de auge del fútbol femenino" sigan apostando por él "de esta manera". "Para mí es muy importante que hayan ido en esta línea y se preocupen de estos temas, en mi caso soy vegetariana y me importa mucho el tema del medio ambiente así que, sin duda, diría que sí", apuntó sobre la importancia del compromiso de su marca con la sostenibilidad.