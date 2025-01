Corberán: "Siento firmemente que la afición del Valencia no nos va a abandonar"

936667.1.260.149.20250102165516 Archivo - El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, - Anthony Devlin/PA Wire/dpa - Archivo

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, es "consciente" del sentir actual de la afición valencianista, pero siente "firmemente" que no les va a "abandonar" en Mestalla este viernes ante el Real Madrid, y se mostró seguro de que van a "crecer" si consiguen mantener "la actitud, el compromiso y el esfuerzo" que ha podido comprobar desde su llegada para dirigir a un equipo que debe ser "entregado, entero, resiliente y valiente"

"Acabo de llegar al Valencia CF y, evidentemente, respeto todo debate que hay alrededor porque debe de ser así, pero también conozco mucho la afición. Saben la importancia que tienen con el equipo y ellos son tan conocedores o más que yo, y sé y siento firmemente que la afición no nos va a abandonar. Sé lo mucho que han sufrido con el momento, pero soy consciente y siento que van a estar ahí con nosotros", aseguró Corberán este jueves en rueda de prensa.

El nuevo entrenador 'che' entiende la crispación que respira el aficionado valencianista y por lo tanto no le gusta "pedir nada a la afición". "Somos nosotros los que tenemos que dar a la afición. Para mí lo único importante es darle lo mejor de nosotros mismos y la afición responde cuando ve la entrega del equipo, el compromiso, la actitud que queremos demostrar", manifestó.

Por ello, al 2025 le pide que "traiga a todo el valencianismo las mejores alegrías y los mejores momentos". "Siento un enorme orgullo y responsabilidad. Soy consciente del momento en el que llego y soy consciente de las ganas, la energía y la ilusión que tengo", manifestó.

El técnico valencianista lleva "cinco días" trabajando en la ciudad deportiva centrado en "aprovechar el trabajo" a pesar de las fechas. "Estoy en un hotel 'cerquita' de la Ciudad Deportiva porque las jornadas son largas. Sé que las fechas son fechas de familia, pero la responsabilidad que conlleva el cargo de ser entrenador, y en concreto este cargo de serlo del Valencia CF, es alta y eso hace que mi capacidad de centrarme y mi trabajo sea máxima", reconoció.

"Todo es reciente. Acabamos de comenzar nuestro proceso aquí en Valencia y ahora vamos a enfrentarnos a todos los equipos de LaLiga y hay que preparar todos y cada uno de los partidos de la misma forma. Centrándonos en que cada uno es el más importante porque es el que tenemos delante de nosotros. Y desde esa perspectiva lo hemos trabajado", destacó.

A pesar del poco tiempo de trabajo con el que contaba, el entrenador valenciano ha intentado "optimizarlo para tratar de aprovechar lo máximo posible". "Necesitamos trabajar para seguir creciendo, necesitamos crecer y el trabajo es lo que nos permite conseguirlo. Solo con cinco días donde uno atiende a qué puede hacer después de un periodo de inactividad y a lo que puede hacer antes de un periodo de un partido, pues te deja con un espacio reducido", aseveró.

"Soy un entrenador que se vuelca con trabajar y al que le gusta mi función principal que es la de entrenar. Soy un entrenador que me implico en la conversación activa, entorno a la evolución de la plantilla. Me gusta estar informado entorno a la evolución del crecimiento que desde el club se perspectiva. Y mi objetivo es centrarme en mi función principal, que es la de sacar el máximo rendimiento a los jugadores del club", dijo.

"LO QUE HE VISTO A NIVEL DE ACTITUD ME HA GUSTADO"

Corberán piensa que si el equipo "mantiene la actitud, el compromiso y el esfuerzo" que le ha demostrado en este corto tiempo, van a "crecer". "Me he encontrado un grupo que es difícil evaluar o sacar conclusiones con únicamente cinco días que hemos compartido. Lo que he visto a nivel de actitud me ha gustado y estoy convencido que si somos capaces de mantener esa ilusión, ese esfuerzo, esa energía, vamos a seguir creciendo", afirmó.

Con respecto al mercado invernal, el club "está trabajando" para que se "den avances", aunque el técnico mantiene su "mentalidad de trabajar". "Ojalá pronto podamos dar noticias en ese sentido, pero también como os dije en la presentación, el grueso va a ser la plantilla que tenemos actualmente. Estos son los jugadores que vamos a tener, y evidentemente cualquier avance que se produzca, pues serán jugadores que vengan a sumar al grupo de jugadores que tenemos actualmente", recalcó.

"Mi mentalidad y mi compromiso es el de sacarle el máximo rendimiento a este grupo de futbolistas. Un grupo que pienso que ha sufrido mucho y a la vez creo que ha aprendido mucho y lo veo con una disposición muy buena para crecer, para evolucionar y para mejorar. Y esa es la clave. A partir de ahí, hay un trabajo de club de mejora y mi objetivo es el de llevar a este equipo al máximo de sus posibilidades competitivas para seguir creciendo y poder consolidar nuestros objetivos", explicó.

Sobre su primer rival, el Real Madrid, recordó que mostró su apoyo de forma "emotiva y especial" con la provincia de Valencia tras las consecuencias de la DANA. "Para mí todo el fútbol español se volcó y tuvo muestras de apoyo. La muestra de apoyo por parte del Real Madrid la seguí desde la distancia. Yo creo que fue la solidaridad del país, estuvo presente y en concreto el fútbol para mí homenajeó de una forma especial y correcta al pueblo valenciano y es algo a reseñar. Es un gesto que evidentemente se aprecia y se valora", destacó.

Para este partido, el Valencia no tendrá "novedad" positiva sobre los lesionados porque "son de duración prolongada y se encuentran en proceso de recuperación". "Para mí el partido es una oportunidad para crecer, para plasmar ideas, para demostrar ese compromiso y esa energía con la que el equipo ha entrenado llevarla a cabo al campo. Así es como lo percibo yo, como una oportunidad para acercarnos a ser el Valencia que queremos ser", aseguró.

"La clave como equipo es saber qué queremos ser en el campo, cómo queremos jugar y sobre todo cómo competir. Quiero un equipo entregado, entero, resiliente, valiente. Te diría que son señas de identidad que quiero que el Valencia CF manifieste en un partido", sentenció.