El Córdoba hunde al Leganés en Butarque

El jugador del Córdoba Cristian Carracede en el partido frente al Leganés. - LALIGA

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Córdoba se ha llevado este viernes la victoria frente al Leganés en Butarque, en el partido que abría la jornada 10 de LaLiga Hypermotion, gracias a un solitario gol de Eder García en el tramo final de un partido que los verdiblancos acabaron con un jugador más tras la expulsión de Álvaro Morata en el descuento.

El Leganés alarga su mal momento con la cuarta derrota consecutiva. En un duelo entre dos equipos que arrancaban la jornada en la parte baja de la clasificación, el Córdoba estuvo más certero para llevarse los tres puntos, sumando su segunda victoria a domicilio en la competición. Así, los blanquiverdes se aúpan en la clasificación hasta la 13ª posición con 12 puntos, mientras que los madrileños se quedan con 11 en la 17ª posición.

Los verdiblancos disfrutaron de las mejores ocasiones y obtuvieron su premio en el minuto 83, cuando Eder García, máximo goleador blanquiverde con tres goles, mando el balón al fondo de la red culminando una gran acción individual de Cristian Carracedo. Y pese a que aun quedaba tiempo, los pepineros no consiguieron generar peligro sobre la meta cordobesista. Además, el Leganés acabó el partido con un jugador menos tras la expulsión, por doble amarilla, de Álvaro Morata en el 91.