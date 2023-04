Correa echa el lazo a la Champions

El Atlético supera (1-0) al Betis con el tanto del argentino en el minuto 86



MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESs) -

El Atlético de Madrid se impuso (1-0) este domingo al Real Betis en la jornada 27 de LaLiga Santander celebrada en el Cívitas Metropolitano, gracias a un gol postrero de Ángel Correa que da tres puntos que abrochan la Champions para la próxima temporada.

El '10' rojiblanco respondió a ese número en la camiseta una vez más como revulsivo desde el banquillo. Con fortuna ante Pezzella y Ruibal, pero después regateando en el área a otros dos rivales, Correa firmó el 1-0 en el minuto 86 en una jornada redonda.

Y es que los de Diego Pablo Simeone, terceros, suman 54 puntos a costa de impedir sumar al quinto clasificado (45) y aprovechan además la derrota de la Real Sociedad, cuarta con 48. Un colchón que se antoja más que suficiente para terminar en zona Champions la campaña con una dinámica de once partidos sin conocer la derrota.

Con todo y tras el parón por selecciones, no fue una noche como las últimas en el Metropolitano. De las goleadas ante el Sevilla y el Valencia, el Atlético sí que sacó la misma intensidad y un afán ofensivo con Griezmann de nuevo en todas partes. El partido de Llorente por la banda derecha también fue notable, pero la producción ofensiva no fue la de esas grandes noches.

Además, sin volverse loco para no regalar, el Betis le mantuvo la cara al partido con sus llegadas también, aunque Borja Iglesias no tuvo su día en los buenos balones que le llegaron en la primera parte. Con el trabajo de no dejar huecos, Carvalho tuvo que estar pendiente más de defender que de llegar arriba y los visitantes echaron de menos al lesionado Fekir y al sancionado Canales.

Después de desaprovechar las primeras con Borja y Ayoze, el Betis vio rozar el gol a un Morata igualmente sin puntería aunque reclamó penalti en una de las acciones que no llegó a rematar con acierto. El intenso inicio se calmó poco a poco y así llegó el descanso, con otro arreón en la reanudación con el Atlético acariciando el gol.

Giménez remató al larguero en un saque de esquina y Carrasco perdonó solo en el segundo palo disparando a los pies de Rui Silva. El Betis, más replegado, terminó teniendo las suyas con Miranda y Joaquín, además de un Luiz Henrique de menos a más. No le parecía suficiente al 'Cholo' y antes de la hora de encuentro metió cambios, algo que le suele funcionar y que así fue una vez más.

El partido volvió a subirse en una ruleta sin saber por dónde caería, con Koke marcando pero anulado por fuera de juego para los locales y Juanmi gozando de remates para los andaluces. Con el ida y vuelta, al final apareció Correa para romper el empate, entre la suerte y la genialidad, y dejar tres puntos que saben a objetivo cumplido en el Atlético con tiempo para aspirar al segundo puesto.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 1 - REAL BETIS, 0. (0-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (De Paul, min.59) Savic, Giménez, Hermoso; Carrasco (Saúl, min.84), Llorente, Koke (Witsel, min.84), Lemar (Correa, min.59), Morata (Barrios, min.68) y Griezmann.

REAL BETIS: Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Luiz Felipe, Miranda; Guido, William Carvalho, Luiz Henrique, Rodri (Joaquín, min.62), Ayoze (Juanmi, min.69) y Borja Iglesias (Willian Jose, min.82).

--GOL:

1 - 0, min.86, Correa.

--ÁRBITRO: Martínez Munuera (C.Valenciano). Amonestó a Molina (min.36) por parte del Atlético. Y a Ayoze (min.61) y Willian Jose (min.92) en el Betis.

--ESTADIO: Cívitas Metropolitano.