Courtois: "Por mis muertos que iba a ganar una Champions"

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portero del Real Madrid Thibaut Courtois se mostró exultante tras conquistar la primera Champions League de su carrera deportiva y apuntó que por sus "muertos" que "iba a ganar una" Liga de Campeones tras la final en la que tumbaron al Liverpool (0-1) gracias a sus paradas y a un gol de Vinicius Junior.

"Tantos años, tanto trabajo, venir al club de mi vida, ayer ya lo dije que el Madrid gana y es así. Muchos de Liverpool y otra gente criticándome pero hemos demostrado quién es es el rey de Europa", indicó Courtois en declaraciones a Movistar.

"Me siento muy bien este año, he manejado bien las últimas semanas, y una vez que haces la primera parada luego estás concentrdo, y saqué las ocasiones de Mané y Salah. Hoy nadie me podia quitar las ganas de ganar una Champions. Por mis muertos que iba a ganar una", añadió el belga.

Preguntado por su mejor parada este sábado, Courtois destacó una acción ante Salah. "Sobre todo la de Salah, la busqué muy lejos, y sabía donde iba el balón. Es una locura, no me lo creo. El árbitro añadió cinco minutos sin haber pasado nada, pero bueno, aguantamos", indicó.

En la celebración, Courtois dijo que "rápido" ha buscado a su familia. "Busqué a mis padres, mi novia, lo siento por mi hermano que mañana se casa y no puedo estar. El lunes estaré en otro casamiento civil que hace", finalizó.