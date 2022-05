Morientes: "La manera de llegar a la final del Real Madrid acongoja un poco a los rivales"

El ex futbolista del Real Madrid Fernando Morientes, durante la presentación de la Academia Vicente del Bosque en el Santander Work Center de Madrid.

El exjugador del Real Madrid Fernando Morientes destacó como "plus" para el equipo blanco en la final de Champions de este sábado (21.00 horas) que "su manera de llegar a la final", con las remontadas ante PSG, Chelsea y City, "acongoja un poco a los rivales", mientras que predijo que el Liverpool saldrá a jugar pensando que los merengues "tienen mucha historia y hay que enterrarles bien" para vencerles.

"En una final no se puede decir que haya favoritos. El Real Madrid es un equipo tremendo, con una manera de llegar que acongoja un poco a los rivales y ese es el plus que puede tener. El Liverpool va a salir diciendo: 'El Madrid tiene mucha historia'. Y pensando: 'Hay que enterrarlos bien por cómo han llegado", comentó Morientes durante la presentación este jueves en el Santander Work Café del campus de verano de Vicente del Bosque, patrocinado por el Santander.

Sin embargo, el ex delantero merengue insistió en que en este tipo de partidos "no hay favoritos". "Tanto Real Madrid como Liverpool están plagados de jugadores con una experiencia tremenda en este tipo de acontecimientos y de finales. Es cierto que el Madrid lo que infunde en este tipo de partidos es algo de temor, por todo lo que hemos visto y los acontecimientos de este año, como eliminar a PSG, Chelsea y City de la manera que se ha hecho, que no es fácil", expresó.

"Son días para disfrutar porque luego en este lado (el suyo, retirado) te quedan esos momentos. Yo lo voy a disfrutar este año desde fuera, he jugado en los dos equipos pero el corazón sigue siendo blanco", admitió.

Morientes valoró las palabras del también exmadridista Michael Owen, asegurando que el Liverpool puede "arrasar" al Real Madrid. "Hay que ser positivo con el equipo que quieres que gane. Yo no lo veo tan fácil, es una final y en las finales cualquier cosa puede ocurrir. Puede ser que el Liverpool arrase y puede que el Madrid arrase, esto es fútbol y predecirlo es muy complicado", respondió.

Finalmente, Morientes, campeón de la Champions en tres ocasiones con el Real Madrid y también jugador del Liverpool durante dos campañas, reconoció que la renovación de Kylian Mbappé con el PSG le sorprendió. "Con todo lo que se escucha pensaba que iba a venir. Es un jugador que va a marcar la historia si sigue con esa proyección y se queda en París. La Liga está asegurada, la Champions, ya veremos", concluyó.