Coutinho: "Messi es el mejor del mundo, siempre hace falta"

Publicado 10/03/2018 23:23:36 CET

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El atacante del FC Barcelona Philippe Coutinho aseguró que "Leo Messi es el mejor del mundo" y que "siempre hace falta", después de vencer (0-2) al Málaga en La Rosaleda en la jornada 28 de LaLiga Santander, un choque placido para el líder a pesar de no contar con el '10' en el que el brasileño hizo el segundo de tacón.

Coutinho señaló que se notó la ausencia de Messi y es que el astro argentino no pudo estar en este encuentro ante el Málaga por el nacimiento de su tercer hijo, siendo el primer partido de liga que se pierde en esta temporada. "Leo es el mejor del mundo, siempre hace falta, pero ha pasado algo muy bueno en su vida y ya le he felicitado. Ahora ya volveré con él en el próximo partido", apuntó en declaraciones a Movistar Plus.

"Pensamos partido a partido. Al final lo más importante es que salimos ganando y ahora sí, a pensar en el próximo partido", explicó Coutinho, que con la liga ya encarrilada con 72 puntos piensa en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones de este próximo miércoles ante el Chelsea en el Camp Nou.

El extremo brasileño mantiene que venían "a jugar un partido difícil" por la delicada situación del Málaga que es colista a 11 puntos de la salvación. En menos de media hora los azulgranas ya iban 0-2 en el marcador con los goles de Suárez y el propio Coutinho en un plácido encuentro que les ha servido para descansar antes de la gran cita europea.

"Conseguimos marcar al principio del partido y vimos que podíamos hacer más pases y mantener la posesión, después con uno más conseguimos hacer nuestro fútbol y entonces salimos contentos con los tres puntos", declaró.

Por último, se refirió a Dembélé como "un grandísimo jugador". El francés fue el que asistió a Coutinho para que hiciese su gol, segundo tanto en liga desde su llegada tras el que conseguido ante el Girona. "Hoy ha demostrado otra vez que juega muy bien y la jugada es toda de él", finalizó.