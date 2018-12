Cristiano: "En la Juventus he encontrado el mejor grupo en el que he jugado"

Publicado 10/12/2018 11:12:22 CET

El delantero portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, considera que en su nuevo equipo se ha encontrado "el mejor grupo" en su carrera deportiva, por encima de un Real Madrid porque el campeón italiano "es más una familia", mientras que tiene claro que probablemente sea él que eche más de menos a Leo Messi, al que invita a aceptar "el desafío" de ir a jugar a Italia y que el argentino sea el que "necesite más" tenerle cerca.

"Puedo decir que este de la Juventus es el mejor grupo en el que he jugado. Aquí somos un equipo, en otras partes alguno se siente más grande que el resto, pero aquí estamos todos en la misma línea, son humildes y quieren ganar", expresa Cristiano Ronaldo en una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.

El de Madeira recalca que si Paulo Dybala o Mario Mandzukic "no marcan, se les ve igual de felices, sonriendo". "Para mí es bonito y percibo la diferencia. También en el Real Madrid son jugadores humildes, pero aquí, noto que lo sean más. Es muy diferente al Real Madrid, la Juventus es más una familia", subraya.

En este sentido, y ante la posibilidad de cruzarse con el conjunto madridista en los octavos de final de la Liga de Campeones, situación bastante improbable salvo resbalón juventino ante el Young Boys, el atacante confiesa que le da "igual". "El pasado es el pasado, ahora quiero ganar para la 'Juve', debo defender estos colores y los demás no cuenta. Si jugase contra el Real Madrid, trataré de dar el máximo", advierte.

"Veo que se escribe de James (Rodríguez), de Bale, de Asensio, pero para ser sincero, la Juventus no necesita de otros jugadores", añade sobre el posible interés de la 'Vecchia Signora' en nuevos refuerzos. "Marcelo es un jugador fuerte y nosotros abrimos la puerta a los buenos jugadores y Marcelo es uno de ellos", indica más explícitamente sobre el brasileño, uno de sus mejores amigos de su antiguo vestuario.

Por otro lado, Cristiano envía un mensaje a Leo Messi, que "no" cree que le eche de menos en la Liga española. "A lo mejor yo le echo de menos a él. He jugado en Inglaterra, España, Italia, Portugal, en la selección, mientras que él siempre ha estado en España. Quizás me necesite él más a mí", apunta.

"Para mí, la vida es un desafío y me gusta hacer felices a las personas. Me encantaría que viniese a Italia un día y que hiciese como yo, que aceptase al desafío, pero si es feliz allí, lo respeto. Es un futbolista fantástico, un gran chico, pero aquí no me falta nada. Esta es mi nueva vida y soy feliz", sentencia.