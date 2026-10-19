Cristiano Ronaldo, sancionado con 30 días y 255 euros por su federación

El delantero portugués Cristiano Ronaldo durante un partido con su selección - Zed Jameson/PA Wire/dpa

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) se limitó a sancionar con 30 días de suspensión y 255 euros de multa al delantero Cristiano Ronaldo por dejar sin permiso la concentración de la selección por su enfado tras lo sucedido en el partido ante Noruega del pasado 27 de septiembre.

El veterano futbolista abandonó el miércoles 30 de septiembre la concentración de la selección portuguesa de fútbol molesto con el seleccionador Jorge Jesus tras no jugar ante Noruega días antes y después de hacerle calentar. Según el jugador del Al-Nasr, titular en el primer partido ante País de Gales, había pactado con el técnico no jugar ese choque, pero luego se le comunicó que jugaría una media hora, pero que, tal y como apuntó en un extenso comunicado hace unos días, "faltó a su palabra" y le tuvo calentando para no sacarle.

Tras su marcha de la concentración, el Consejo de Disciplina federativo abrió un expediente y suspendió provisionalmente a Cristiano Ronaldo el pasado 10 de octubre, y este lunes confirmó el ligero castigo para el delantero de Madeira.

"El Consejo de Disciplina de la FPF decide en el presente procedimiento estimar íntegramente la acusación y, en consecuencia, sancionar al expedientado Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro por cometer una vez, y de forma dolosa, la infracción disciplinaria prevista y sancionada en el artículo 160 del RDFPF. Por ello, se le impone una sanción de suspensión de 30 días y, de forma accesoria, una multa fijada de 255,00 euros", indicó el organismo en un comunicado publicado por la prensa portuguesa.

De este modo, esta suspensión de 30 días no impediría que Jorge Jesus pudiese convocar al goleador para la próxima ventana internacional del mes de noviembre donde Portugal se medirá a Dinamarca el 14 de noviembre y a País de Gales el 17.