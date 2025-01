Dani Olmo y Pau Víctor, convocados en el Barça para la Supercopa de España en Arabia

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los futbolistas Dani Olmo y Pau Víctor formarán parte de la expedición del FC Barcelona para la Supercopa de España, que se disputará del 8 al 12 de enero en Arabia Saudí, a pesar de que ambos jugadores siguen sin estar inscritos para poder jugar con los azulgranas, según informó el club este lunes.

Ambos futbolistas no pueden jugar con el club blaugrana después de que este no haya podido inscribirlos por no cumplir el 'Fair play' financiero a 31 de diciembre. Sin embargo, la entidad presidida por Joan Laporta está a la espera de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) le conceda la cautelarísima después de que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y LaLiga negaran la licencia solicitada por el club.

La semifinal del Barça ante el Athletic Club se disputará el próximo 8 de enero (20.00 horas) en Yeda, mientras Real Madrid y RCD Mallorca se jugarán el otro puesto en la final un día después, el 9 de enero (20.00).

Para el duelo de los azulgranas, también están en la convocatoria Ferran Torres, Andreas Christensen, Héctor Fort y Lamine Yamal, que ya habrían dejado atrás sus respectivas lesiones, aunque no tienen el alta médica. Además, viajará el joven Marc Bernal, que sigue recuperándose de su lesión de rodilla.

Así, la lista elaborada por Hansi Flick la integran los porteros Iñaki Peña, Wojciech Szczesny y Ander Astralaga; los defensas Pau Cubarsí, Alejandro Balde, Eric García, Ronald Araujo, Iñigo Martínez, Christensen, Jules Koundé, Fort, Gerard Martín y Sergi Domínguez; los centrocampistas Gavi, Pedri González, Pablo Torre, Fermín López, Frenkie de Jong, Marc Casadó y Marc Bernal; y los delanteros Ferran Torres, Robert Lewandowski, Ansu Fati, Raphinha, Pau Víctor, Lamine Yamal, Dani Olmo y Antoni Fernández.