Dani Olmo se pierde el Clásico contra el Real Madrid por una lesión en el aductor

El jugador del FC Barcelona Dani Olmo durante el partido contra el PSG en París - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista del FC Barcelona Dani Olmo se perderá el Clásico del próximo domingo ante el Real Madrid tras sufrir una lesión en el aductor de la pierna izquierda provocada por un golpe durante el encuentro del martes ante el Paris Saint-Germain, según ha informado este miércoles la entidad a través de un comunicado médico en el que se cifra su tiempo de baja en aproximadamente un mes.

Las pruebas médicas realizadas al internacional español han verificado esta "dolencia traumática" surgida tras un lance con un jugador rival en el Parque de los Príncipes, una baja sensible para el equipo dirigido por Hansi Flick antes de recibir al conjunto blanco este domingo en el Spotify Camp Nou a las 21.00 horas.

Tras regresar de la capital francesa, la plantilla ha vuelto a los entrenamientos este mismo miércoles a partir de las 12.00 horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, en una sesión de recuperación en la que los futbolistas con mayor carga de minutos en París han trabajado en el gimnasio, mientras que el resto lo ha hecho sobre el césped.

El técnico, Hansi Flick, ha dispuesto de todos los futbolistas disponibles del primer equipo, además de la presencia de los canteranos del Barça Atlètic Hamza Abdelkarim y Àlex Campos --quienes integraron la convocatoria europea en París--.

Con esta suave sesión de entrenamiento se da inicio a la preparación del primer choque directo del curso ante el Real Madrid, con las bajas ya confirmadas de Dani Olmo, Eric Garcia, Andreas Christensen, Roony Bardghji y la duda de Jules Koundé.