David Raya: "Yamal, Cubarsí y Nico Williams están tocados por una varita"

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portero de la selección española y el Arsenal, David Raya, aseguró este miércoles que los "jóvenes" como Pau Cubarsí, Lamine Yamal o Nico Williams "están tocados por una varita", al mismo tiempo que apuntó que en el fútbol "hay que mejorar en todo" y "tener la mente abierta" a lo que "pida el míster", mientras atraviesa un momento de "mucha confianza".

"Es un placer tener a jugadores tan jóvenes con nosotros, en la absoluta. Cada camino es diferente, yo tengo una carrera muy atípica y la verdad es que ellos están tocados con una varita, y lo demuestran todos los partidos", dijo el guardameta en rueda de prensa desde Las Rozas sobre los azulgranas Lamine Yamal y Pau Cubarsí y el rojiblanco Nico Williams.

El meta respondió a una pregunta sobre su trayectoria hasta llegar a la selección, con 27 años, mientras ellos solo necesitaron un 'puñado' de partidos. "Estoy supercontento de que puedan estar aquí con nosotros, que nos aporten y que siempre sea así de magnífico", celebró.

Respondiendo a la primera pregunta marcada por la actualidad, el meta confesó que la plantilla "no tenía ni idea" del registro llevado a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), en una investigación por corrupción y blanqueo de capitales que deja varios detenidos. "Nosotros nos hemos levantado, hemos desayunado, hemos entrenado tan normal y yo al menos no me he dado cuenta", indicó.

Raya, cuyo "héroe" es Iker Casillas por "todo lo que ha conseguido", insistió en que las críticas no les afectan, porque "el que tiene que elegir es el seleccionador". "Está claro que no vas a gustar a todo el mundo, al fin y al cabo es lo que el míster quiere, el míster hace la lista, y todos los que vienen aquí quieren demostrar que están dispuestos a ayudar a conseguir cosas. Todo el mundo que está en esta convocatoria está haciendo buena temporada y está en un muy buen momento", defendió.

"Ahora mismo estoy en mi momento, con mucha confianza, intentando ayudar al equipo. Y ahora, a la selección en estos dos partidos, que es lo que toca, enfocarse en el partido del viernes y del martes", afirmó el portero sobre los amistosos ante Colombia y Brasil.

Y para estos dos compromisos, como en el resto de convocatorias, Luis de la Fuente les dice que "siempre hay cosas que mejorar". "Hay que mejorar en todo y hay que tener la mente abierta en lo que te pida el míster. Nosotros estamos acostumbrados en nuestros clubes a jugar diferente, entonces nos tenemos que adaptar muy rápido a lo que nos pide el míster para ayudar al equipo", explicó.

En su caso, llega a la concentración tras ser el héroe del Arsenal en la tanda de penaltis de octavos de final ante el Oporto, deteniendo dos lanzamientos. "Era un partido muy importante. Llevábamos mucho tiempo entrenando los penaltis, ya que en una temporada tan larga sabíamos que iba a llegar el momento. Tuve la suerte de poder parar dos, estoy muy feliz de la actuación del equipo y por poder ayudar al equipo a pasar a cuartos de la Champions. Superorgulloso en mi primera vez en Champions", comentó.

"Por lo que yo sé de la Premier y por lo que veo en LaLiga, hay muchas diferencias. Yo creo que hay un ritmo mucho más alto en la Premier, en la Liga es más pausado, con mucho más control. Y en la Premier es mucho más de tú a tú. La diferencia más grande es el ritmo del partido", opinó el meta sobre la competición inglesa comparada con la española.

El próximo torneo de la selección será la Eurocopa, del 14 de junio al 14 de julio, aunque la cercanía no produce "miedo" a lesiones en los jugadores. "Estamos aquí para prepararnos de la mejor manera. Es el último parón antes de la Eurocopa, entonces estamos aquí 'a full', a interiorizar lo que nos pide el míster. Las lesiones pueden pasar en cualquier momento. Vamos a darlo todo", aseguró el portero, que mandó su "apoyo" a su 'compañero' Thibaut Courtois, lesionado de nuevo en la rodilla.