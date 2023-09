Deco será presentado este miércoles como director deportivo del Barça

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portugués Anderson Luis de Souza 'Deco' será presentado este miércoles (11.00 horas) en la Ciudad Deportiva Joan Gamper como nuevo director deportivo del FC Barcelona, ha informado este martes el club tras la reunión de la Junta Directiva, un acto en el que también se desvelará la nueva estructura deportiva de la entidad azulgrana.

El exjugador culé, anunciado el 16 de agosto, asistió a su primera reunión de la Junta Directiva como director deportivo, en la que realizó "una actualización de la situación del primer equipo y el funcionamiento del pasado mercado de fichajes".

Además, en la sesión celebrada en las oficinas centrales la Junta se ha puesto al día del estado de las obras del Espai Barça que se iniciaron el pasado día 1 de junio. Según el informe, los trabajos de escombros de la tercera gradería siguen el calendario previsto y se espera que en las próximas semanas se reciba la tercera licencia que permitirá los trabajos de construcción del nuevo Spotify Camp Nou.

Por otra parte, la Junta Directiva fue informada sobre las diferentes acciones que se están realizando de cara a impulsar el Censo de Socios y Socias de 2023. Un equipo de la Oficina de Atención al Barcelonista asistió a los miembros de la Junta Directiva a completar el censo por sus hijos e hijas una vez que el proceso se inició el pasado 7 de septiembre coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Hasta el miércoles, se había censado el 43% de los socios y socias mayores de 18 años, un 35% del total. El proceso de actualización finaliza el próximo 31 de octubre y los socios y socias que no hayan actualizado sus datos al Censo antes de esa fecha no podrán acceder a la renovación de su carnet para en el año 2024. La no renovación del Censo comportará la pérdida de la condición de abonado o abonada en la renovación del abono en el Nou Spotify Camp Nou y también la pérdida de la posición en la lista de espera de abonos, con lo que no podrán acceder a la adquisición de un abono en el nuevo estadio.

Por último se acordó la convocatoria de una sesión ordinaria de la Junta este mes de septiembre de cara a aprobar el cierre económico de la temporada 2022-23 y el presupuesto de la temporada 2023-24, además de concretar la fecha y el formato de la Asamblea General Ordinaria de Socios y Socias que se celebrará en las últimas semanas del próximo mes de octubre.