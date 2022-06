La defensa Laia Codina vuelve al Barça tras finalizar su cesión en el Milan

La jugadora ha firmado un nuevo contrato con el FC Barcelona hasta el 2024

BARCELONA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La defensa Laia Codina ha firmado un nuevo contrato con el Barça Femení hasta el 30 de junio de 2024 y regresará a la plantilla de Jonatan Giráldez para la temporada 2022-23 tras jugar en calidad de cedida en el AC Milan, según ha confirmado este sábado el conjunto azulgrana.

"Volver a casa siempre es especial, y más después de estar un año fuera para cargar energía y volver con aún más ganas", dijo la jugadora después de sellar su regreso junto al presidente Joan Laporta y al directivo Xavier Puig.

Surgida de la cantera, la de Campllong (Girona) debutó con el primer equipo en la temporada 2019/20 y en su primera etapa en el club disputó 20 partidos, en los que marcó un gol. Con 22 años, Laia siguió su progresión en el Milan, con quien participó en la fase previa de la Liga de Campeones.

"Mi objetivo es estar en el once, me marco objetivos importantes. He seguido todos los partidos que he podido, entre ellos la final de Turín, como una culé más. Este año tendremos que luchar por la Champions, que debe ser el gran objetivo", sentenció.