El delantero de la Sampdoria Manolo Gabbiadini supera el coronavirus

ROMA, 31 Mar. (dpa/EP) -

El delantero de la Sampdoria Manolo Gabbiadini, primer jugador de su equipo en dar positivo por coronavirus, ha superado la enfermedad tras dar resultados negativos, y ha enviado fuerza a las personas que luchan contra el COVID-19 en Italia.

"Me siento mejor y he reanudado los entrenamientos. Pienso en Bérgamo -su ciudad natal- y en mis padres. Esta tragedia me ha golpeado profundamente, como lo hizo con millones de italianos y personas de todo el mundo", explicó a Sky TV desde su casa en Génova.

El futbolista explicó que tuvo fiebre durante un día y tos fuerte algunos días más. Su última prueba dio negativo, después de que se le realizara dos veces para confirmarlo.

Este domingo, Gabbiadini mandó un mensaje a los ciudadanos de Bérgamo, la ciudad de la región de Lombardía que se vio particularmente afectada por el virus. "Como un bergamasco que no olvida sus orígenes, os envío mis abrazos y mi aliento, animándoos a levantaros y ser más fuertes que antes", escribió en Instagram.

El pasado 12 de marzo, Gabbiadini fue el primero de los siete jugadores de la Sampdoria en dar positivo, y el segundo en la Serie A, un día después del futbolista de la Juventus de Turín Daniel Rugani. En el Atalanta de Bérgamo, solo se ha infectado el portero Marco Sportiello.