Diego López: "Me gustaría seguir en el Espanyol; si no es así, veremos qué ocurre"

El portero del RCD Espanyol Diego López mostró su deseo de seguir en el club perico la próxima temporada, aunque entiende "las circunstancias" si deciden no renovarle, por lo que abre las puertas a una posible retirada una vez finalice su contrato en julio.

"Me gustaría continuar en el Espanyol, si no es así, veremos qué ocurre. Decida lo que decida el club estará bien, lo voy a asimilar y respetar. El tema está parado, no tengo prisa. Entiendo las circunstancias y lo que cuenta en este momento es acabar la temporada", explicó Diego López en rueda de prensa.

El arquero de 40 años se retiró en el descanso del partido ante el Mallorca por unas molestias musculares y aún se desconoce si estará listo para próximo encuentro de LaLiga Santander. "Estamos en la recuperación haciendo el máximo esfuerzo para estar contra la Real Sociedad", indicó sobre su estado de forma.

Preguntado por sus dos compañeros en la portería, Diego López destacó la actitud de Oier Olazábal y Joan García. "Los veo muy bien, con ganas de entrenar y sumando al equipo en todos los sentidos. Tienen esfuerzo y constancia, suman al grupo", añadió el guardameta.

Sobre las críticas al joven arquero Joan García, el veterano futbolista pidió "tranquilidad" al "estar en periodo de formación" y destacó que "con el tiempo será un gran portero". Por ello, tanto Oier como Diego están a su lado "en los momentos difíciles" y le están guiando para tener "una mentalidad que debe ser fuerte".

"Siempre queremos más. No nos conformamos con estar salvados y tan a gusto. Lo que ocurra no será porque no vamos a luchar por los 27 puntos que están en juego", afirmó Diego López, quien confía "mucho" en el equipo a pesar de las imprecisiones en "algunos partidos". Así, augura que el final de temporada del conjunto blanquiazul "va a ser bueno".