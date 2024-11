Diego Martínez: "Ante el Barça tienes que resistir y saber sufrir"

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de la UD Las Palmas, Diego Martínez, ha asegurado que este sábado en el partido ante el FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys (14.00 horas) deben "resistir y saber sufrir" y que será clave "el acierto en las áreas", y ha explicado que el equipo azulgrana ha añadido "muchos registros" de la mano de Hansi Flick que lo hacen "más completo".

"Hay que tener claro que tienes que resistir y saber sufrir. Evidentemente, tú tienes que hacer un partido perfecto y que ellos no tengan el día. También pues son partidos en los que, independientemente de lo que suceda, te enfrentas a los mejores y te exigen lo mejor. Te someten a una serie de exigencias técnico-tácticas, físicas y de ritmo que hacen que tu equipo se vea expuesto. A partir de ahí, el acierto en las áreas va a ser fundamental, y hay que intentar estar el máximo tiempo posible en el partido", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, el técnico gallego reconoció que necesitas "de todo" para tener opciones. "A nivel ofensivo tienen espacios que puedes explotar y tienes que estar muy preciso cuando recuperes el balón, son un equipo muy intenso en la presión tras pérdida. El Barça siempre ha sido un referente inspirador en cuanto a juego para todo el fútbol y este año es un gran ejemplo porque ha añadido muchos registros. En ese sentido, Hansi Flick, además de estar haciendo un gran trabajo, ha añadido registros al juego del Barcelona que lo hacen todavía más completo; en los partidos europeos le va a ayudar muchísimo", indicó.

"Debemos ser muy precisos cuando tengamos el balón, intentando aprovechar los espacios que dejan. Son un equipo que cuando más ha sufrido es con acciones de cinco o menos pases en contra. A nivel defensivo tienes que estar muy firme en los duelos individuales y también muy generoso en las ayudas defensivas. Tienes que tener una mentalidad muy firme, muy solidaria y, sobre todo entender, el tipo de partido que es. Tendremos que estar muy eficaces en las ocasiones que tengamos en campo contrario y con acierto en las áreas, que es clave", añadió.

También aseguró que le gustaría "mostrar mañana" el punto débil del conjunto culé. "Lo del partido de Vigo fue especial, hicieron un gran partido los dos equipos, pero también era un partido fuera de casa. Es importante que, cuando tú recuperes el balón, no lo vuelvas a perder inmediatamente, porque su presión tras pérdida es muy intensa. Debemos intentar conectar con los adelantados a campo rival. Y, cuando estés allí, ser eficaz", expresó.

Además, resta importancia al hecho de haber conseguido vencer ya al Barça con el Granada. "Aquel equipo ganó. No somos un deporte individual, dependemos de muchos y de muchas cosas. Tú tienes que estar perfecto y que ellos no tengan el día. Da igual el porcentaje que diga la inteligencia artificial, da igual el porcentaje que diga el 'media coach', nosotros tenemos que agarrarnos al porcentaje de creencia de lo que podemos hacer nosotros. Si es un 1%, un 1%, y si es un 60%, un 60%. Desde la inteligencia natunal debemos darle la vuelta a la inteligencia artificial", explicó.

Sin embargo, no firma el empate. "Yo antes de cada partido no firmo nada, yo lo que quiero es ganar. Esa mentalidad es más importante para el futuro que el resultado. Pase lo que pase mañana, nosotros tendremos que seguir luchando por nuestros objetivos. Lo único definitivo es allá por el mes de mayo o junio", señaló el preparador vigués, que adelantó que Álex Muñoz, Pejiño, Daley Sinkgraven "no van a viajar por diferentes motivos".

Martínez también elogió a Hansi Flick, que "ha añadido registros" al juego del equipo catalán que le hacen ser "todavía más completo". "Más ritmo, más vertical, más desmarques al espacio, situaciones de defensa muy adelantada... A nivel táctico es apasionante, y si pueden hacer eso es porque tienen jugadores de ese perfil también. En el mundo del fútbol muchas veces hay una excesiva focalización en el entrenador; el entrenador es un facilitador, pero dependes de las características de los jugadores que tengas, de los estados de confianza de los momentos de competición, y el protagonista del juego es el jugador", apuntó.

Por último, respecto a Pedri, exjugador de la UD Las Palmas, afirmó que es "un jugador 'top'". "Es uno de esos jugadores especiales que tenemos la suerte de que juegue para nuestra selección. Mañana tendremos el infortunio de tenerlo enfrente, pero a los que nos gusta el fútbol nos gusta verle", finalizó.