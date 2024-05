El Dortmund advierte que conoce "bien" a Bellingham y que sabrán neutralizarle "de un modo u otro"

DÜSSELDORF (ALEMANIA), 27 May. (dpa/EP) -

El director deportivo del Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, admite que el centrocampista del Real Madrid y exjugador de las 'Avispas' Jude Bellingham estará "encantado" de reencontrarse con el conjunto alemán este sábado en la final de la Liga de Campeones, el final de una "historia fantástica" para ambas partes, y recalcó que saben bien como neutralizar al inglés.

El internacional jugó en el Dortmund entre 2020 y 2023 y luego se marchó al Real Madrid en un traspaso de 100 millones de euros, logrando en el 14 veces campeón convertirse rápidamente en un jugador indiscutible, que ahora tendrá que medirse a su exequipo por el título de la Liga de Campeones.

"Es una historia fantástica. Pasa de nosotros al Real Madrid y un año después nos enfrentamos en la final de la Liga de Campeones. Es casi cursi", declaró Kehl en una entrevista concedida a la edición del lunes de la revista deportiva 'Kicker'.

El exjugador no se sorprendió porque Bellingham "asumiera inmediatamente un papel tan destacado" en el equipo de Carlo Ancelotti. "Conozco sus habilidades como jugador, pero también su increíble personalidad. Me di cuenta de que no tardaría en dejar su impronta en el Real", advirtió.

"Estará encantado de volver a vernos a todos en Wembley, pero también sé lo que le mueve: odia perder. Espero que tenga que lidiar con eso ese día", dijo Kehl. "Le conocemos bien y también sabemos cómo doblegarle de un modo u otro", añadió el directivo.