El Eibar pierde el liderato en Oviedo y el Valladolid golea al nuevo Albacete de Etxeberria

Real Oviedo-Eibar - LALIGA

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La SD Eibar ha caído este lunes ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere (3-1) y ha cedido el liderato de LaLiga Hypermotion, en una novena jornada en la que el Real Valladolid ha goleado al Albacete Balompié (5-0), el Granada CF ha firmado su segundo triunfo consecutivo en casa del Burgos CF (0-1) y CD Tenerife y Girona FC se han repartido los puntos (1-1).

El conjunto armero interrumpió una racha de siete victorias consecutivas en un duelo en el que Mikel Goti, con un disparo raso, adelantó a los asturianos a los tres minutos y Carlos Domínguez, en el 45, incrementó la renta al aprovechar un rechace tras un cabezazo de Goti al larguero.

Una volea de Iván Gil en el minuto 74 metió al cuadro vasco en la pelea, pero de nuevo Domínguez apareció para sentenciar la contienda en el 85. De esta manera, el Eibar se queda con 21 puntos, los mismos que permiten a la UD Almería ostentar el liderato por diferencia de goles -+11 frente a +9-; el equipo carbayón, por su parte, suma 14 unidades y se queda a dos de la zona de 'Playoff'.

Por su parte, el Real Valladolid amargó el estreno de Joseba Etxeberria en el banquillo del colista, el Albacete. Los goles de Ponceau, David Torres, Arnu y Juanmi Latasa en solo 23 minutos -entre el 14 y el 37- liquidaron el duelo antes del descanso, y ya en la segunda mitad Arnu completó su doblete. Los pucelanos (12) enlazan ahora cuatro fechas seguidas puntuando, mientras que el cuadro manchego, con un solo punto, está a ocho de la salvación.

Mientras, el Granada firmó su segunda victoria consecutiva, quedándose a solo dos puntos (14) de la zona de promoción, a costa de un Burgos (14) que cayó por segundo partido seguido. Un solitario tanto de Pedro Alemañ a los 25 minutos bastó a los de José Rojo 'Pacheta' para llevarse los tres puntos de El Plantío.

Por último, en el Heliodoro Rodríguez López, el Girona (15) no pudo meterse en la zona de privilegio ante un Tenerife (12) que acumula cuatro jornadas seguidas sin ganar. Yáser Asprilla, a los cuatro minutos, adelantó a los catalanes, pero Enric Gallego, máximo goleador de Segunda, neutralizó su tanto en el 26 e incluso pudo rescatar la victoria, pero su gol en el 94 fue anulado por fuera de juego.