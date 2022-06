La eLaLiga Santander cierra su proyecto internacional 2021-22 con un evento en Miami

MADRID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eLaLiga Santander concluyó su temporada 2021-22, un curso en el que más de 30.000 jugadores de 14 países han competido, y que se ha clausurado con un evento celebrado en el Hard Rock Stadium de Miami (Estados Unidos).

Las dos apuestas internacionales de LaLiga esta temporada han sido 'Beat the Best' y los 'Challenges' en China y Estados Unidos. La iniciativa 'Beat the Best' consistía en que jugadores aficionados de cada país competían para jugar una final ante un 'influencer' local, y se ha llevado a cabo en países como México, Brasil, Egipto o Indonesia.

Por su parte, los 'Challenges' han sido un éxito. De hecho, las finales de eLaLiga All-Star US Challenge, que se celebraron en el Hard Rock Stadium de Miami, sumaron más de 300.000 horas de visionado, según explica LaLiga. En el evento participaron jugadores profesionales de equipos de eLaLiga e influencers, así como los cuatro amateurs que habían ganado los torneos premios.

Una experiencia similar se celebró en Shangai en febrero, cuando cerca de cuatro millones de espectadores únicos presenciaron el torneo que enfrentó a los mejores jugadores de FIFA de China. Ahora la patronal del fútbol español planea continuar con un sistema parecido en la temporada 2022/23.

El director de Estrategia Digital de LaLiga, Alfredo Bermejo, se mostró muy satisfecho con los resultados del proyecto en este curso. "Tras una temporada 20/21 complicada, podemos decir que nuestra apuesta en la 21/22 nos ha permitido acercarnos más a los aficionados, ofrecer una mejor experiencia y, a consecuencia de esto, cosechar mejores resultados a nivel global", comentó.

"Estamos convencidos de que eLaLiga seguirá en esta senda de crecimiento y se convertirá no solo en una opción atractiva para jugadores de todo el mundo, pero también para patrocinadores como Galaxy Racer y clubes interesados en unirse a este proyecto", concluyó Bermejo.