Emery: "El 0-1 no es un error de un jugador, sino causa de nuestro estilo"

El entrenador del Villarreal, Unai Emery, ha asegurado que el error en la entrega que provocó el 0-1 en la derrota ante el Manchester United (0-2) no fue "un error de un jugador" en concreto sino "causa" del "estilo" de juego del equipo, y ha lamentado que tanto en Mánchester como este martes en La Cerámica no hayan tenido "recompensa" a sus buenas actuaciones.

"Queríamos tener cubiertos errores en zonas concretas. Quizás en esa jugada deberíamos haber tenido más pausa, pero no es un error de un jugador, sino una causa de nuestro estilo de juego", declaró en rueda de prensa.

Sobre el duelo, destacó los "70 minutos muy buenos" jugados ante los 'red devils'. "Desactivamos que pudieran correr y no concedimos ocasiones. Los cambios les dieron un plus y en esa fase ya no estábamos igual. Ellos habían dado un acelerón con esos cambios y perdimos el control", explicó, asegurando que David de Gea fue "decisivo" con sus paradas. "El equipo ha estado 70 minutos muy bien con los que estaban en el campo. No es tanto una cuestión de jugadores como una cuestión colectiva del juego esos últimos 20 minutos", añadió.

A pesar de todo, el técnico del conjunto castellonense recordó que llegarán a la última jornada a Bérgamo "con opciones de pasar". "Tenemos que jugarnos el segundo puesto. Me motiva tener que jugar partidos importantes en diciembre. Hay que aceptar todo lo que está ocurriendo en esta 'Champions'; los errores nos están perjudicando, porque tienen más incidencia en el resultado que los del año pasado", expresó.

Por último, Emery aseguró que deben "descansar" y recuperarse para afrontar el duelo del próximo fin de semana ante el FC Barcelona. "Sabemos que nos va a exigir mucho. Queremos encontrar nuestro camino y hoy hay muchas cosas que me han gustado, más allá del resultado, y contra el Barcelona trataremos de volver a realizar las cosas bien y que los errores no se produzcan", concluyó.