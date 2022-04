Enrique Cerezo: "Intentaremos cobrar más si vamos a la Supercopa el año que viene"

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, cree que "no es ético" que el presidente de la Real Federación Español de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y el jugador del FC Barcelona y CEO de Kosmos, Gerard Piqué, negociaran comisiones para organizar la Supercopa de España en Arabia Saudí, un torneo para e que intentarán "cobrar más" en futuras ediciones si es cierto que otros conjuntos participantes tuvieron un caché más elevado que los rojiblancos.

"No me parece ético, pero las comisiones no están prohibidas en ninguna parte del mundo. Si me dices que han cobrado 8 millones intentaremos cobrar más el año que viene o el próximo", señaló Cerezo este miércoles en declaraciones para Ser Deportivos recogidas por Europa Press.

El dirigente rojiblanco recalcó que "solo" podía hablar de su contrato, con unas condiciones que aceptaron. "Nosotros hemos ido dos veces a Arabia, no nos hemos enterado lo que gana uno u otro, será cuestión de la RFEF", afirmó, después de asegurar que analizarán todo lo comentado estos días "para saber cuál es el problema".

"No hemos visto los contratos. Si eso es verdad, subiremos la tarifa", recalcó Cerezo, que dejó claro que ningún futbolista del Atlético de Madrid está en una situación parecida a la de Gerard Piqué.

Rubiales y Piqué habrían pactado una comisión de 24 millones de euros para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí, según revelan una serie de audios entre ambos publicados por 'El Confidencial', que dicen que la RFEF introdujo dos cláusulas en el contrato para obligar a Arabia Saudí a pagar a Kosmos cuatro millones de euros anuales como 'comisión de éxito', una cifra que, de no abonarse, tendría como consecuencia que la Supercopa dejara de jugarse en el país asiático.

La primera edición de la Supercopa de España en Arabia Saudí se disputó en enero de 2020, con el Real Madrid, el FC Barcelona (que recibirían 8 millones cada uno), el Atlético de Madrid y el Valencia como protagonistas. El propio Rubiales aseguró en su momento que Kosmos había intervenido en las negociaciones con los dirigentes árabes, pero que no había abonado ninguna comisión a la empresa.