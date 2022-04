Simeone, sobre la Supercopa: "Queda claro que conviene que vayan Barcelona y Real Madrid"

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que con los audios entre Luis Rubiales y Gerard Piqué "queda claro" que "conviene" que Real Madrid y FC Barcelona acudan a la Supercopa de España y que el resto de equipo, incluido el rojiblanco, están "en una misma bolsa", y cree que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) debe "explicarlo mejor".

"No voy a entrar en ese tipo de situaciones. Piqué, más allá de ser un futbolista extraordinario, es muy inteligente y tiene su empresa paralelamente. Son gestiones que no van en comunión; tiene una empresa y es futbolista, y da la coincidencia que juega en el Barcelona. Queda claro por la información que nos llega, salvo que haya una explicación más concreta por parte de la RFEF, que conviene que vayan Barcelona y Real Madrid. No es muy difícil entenderlo", señaló en rueda de prensa.

En los audios publicados por 'El Confidencial', Piqué sugirió al máximo mandatario de la RFEF que podrían ofrecer "ocho 'kilos'" a azulgranas y madridistas y "dos y uno" a rojiblancos y valencianistas, los otros dos participantes, por acudir a Arabia Saudí. "Igual que nosotros nos sentimos muy orgullosos de la manera en la que competimos estos diez años, nos vemos reflejados en todos los equipos que luchan por estar ahí cerca: Betis, Villarreal, Valencia, Athletic, Sevilla, Real Sociedad... Todos se quedarán con la sensación de que estamos en una misma bolsa todos nosotros", manifestó.

"Lo que sale en las informaciones es que, de cara a la Supercopa española en Arabia, no hay ninguna duda de que económica y teóricamente la Federación favorecería más a Real Madrid y Barcelona. Ellos lo tendrán que explicar mejor, así nos quedamos todos más tranquilos", continuó.

Por otra parte, Simeone analizó el duelo de LaLiga Santander de este miércoles ante el Granada y valoró las ausencias en el equipo, entre las que se encuentran las del portugués Joao Félix y el francés Thomas Lemar. "Tenemos sus bajas y las de Herrera y José -Giménez-, que todavía están esperando incorporarse al grupo, que esperemos que sea después de este partido, más las de Felipe y Kondogbia. Tendremos seguro seis bajas", declaró.

"Perdemos lo que estaba dando Joao, que está en un grandísimo momento y con un montón de partidos de continuidad que le vinieron muy bien para su confianza, su equilibrio y su crecimiento. Lemar es un futbolista diferente a lo que tenemos, con esa transición defensa-ataque que es de las mejores que tenemos en el medio. Es una pena, una lesión que no viene en un buen momento, pero hay otros chicos esperando jugar. Hablaba de la importancia de todos, y acaban jugando todos. Esperamos seguir compitiendo como lo estamos haciendo últimamente", prosiguió.

El técnico argentino también valoró la competencia entre el belga Yannick Carrasco y el brasileño Renan Lodi. "Después de la expulsión de Oporto de Carrasco, cuando lo venía haciendo bastante bien, Lodi empezó a mejorar y a competir muy bien. Le ganó el pulso a Carrasco, pero por una cuestión de juego, no por estar desligado del equipo", expuso.

"Por suerte, entró muy bien ante el City y en el partido del otro día, que respondió como fue habitual en él la temporada pasada. Cuando está a ese nivel de agresividad, de intensidad y de velocidad, es un futbolista muy importante para nuestro equipo, ya lo demostró haciendo un temporadón la temporada pasada. Ojalá lo del otro día, con esa decisión para patear el penalti y ese peso dentro del juego del equipo, nos siga alimentando para cuando lo necesitemos", añadió.

En otro orden de cosas, Simeone advirtió del peligro del Granada, en donde debutará Aitor Karanka en el banquillo. "Sobre todo de mitad de cancha hacia adelante, tienen un juego vertical con Suárez, con Machís, con Puerta, con la experiencia de Molina y el buen trabajo de Milla que hace en la mitad de la cancha. Es un equipo que siempre ha mostrado buen juego ofensivo. No puedo saber lo que hará Karanka como entrenador, pero conocemos las características ofensivas que tienen, y ante eso tenemos que tener la atención de un rival con las necesidades que tiene y con las necesidades que tenemos nosotros por seguir en la misma línea. Será un partido difícil", subrayó.

Tampoco le preocupa excesivamente que pueda haber un cambio de sistema en el conjunto nazarí. "Muchas veces un equipo viene trabajando de una manera y cambia; el ejemplo claro es el del otro día del Espanyol, que no había jugando nunca con cinco defensores y nuestro partido lo hizo de esa manera. Intentamos estar preparados para las características individuales de los futbolistas, y a partir de ahí hay equipos que siguen una línea y otros que suelen modificarla en cada partido. Tenemos que pensar en lo que podemos hacer nosotros mañana", concluyó.