Enrique Cerezo: "Ni se va a ir Simeone ni se va a ir nadie"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, insistió en que "ni se va a ir el entrenador --Diego Pablo Simeone-- ni se va a ir nadie", porque en el club están "todos muy contentos" y solo se centran en clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones "cuanto antes".

"Lo que nos interesa es ganar. Ni se va a ir el entrenador ni se va a ir nadie, aquí todo el mundo está contento, y hoy lo que tenemos que hacer es ganar. Y vosotros, de vez en cuando, cuando se gane, aunque el partido no os guste, tenéis que decir que hemos ganado y que hemos ganado muy bien. Es lo que hacen los corresponsales de otros equipos", ironizó el dirigente desde Praga.

Antes de enfrentarse al Sparta Praga esta tarde (18.45 horas), Cerezo repitió que no le extraña ni le incomoda las preguntas sobre el futuro del técnico argentino en el club rojiblanco. "Son las preguntas que vosotros hacéis, no sé cómo no os aburrís de hacer siempre la misma pregunta. Estamos contentos con nuestro entrenador, tenemos una gran plantilla", aseveró.

"Estamos entre los tres primeros a punto de alcanzar al primero --en Liga--. Estamos en una situación muy buena, entonces no entiendo que preguntéis si se va el entrenador, si se queda o no se queda, si se va el otro", agregó.

Y Cerezo defendió que "después de 5 victorias seguidas viene la sexta y luego la séptima". "Si te digo que vamos a ir a por la sexta y a por la séptima, que la sexta será hoy, pues fenomenal", expresó, aunque reconoció que esta Champions, con el nuevo formato, "es muy difícil".

"Te crees que vas a ganar un partido fácil y es cuando lo pierdes. Y te crees que es un partido muy difícil y es cuando lo ganas. Vamos a salir a ganar como siempre. Vamos a intentar hacer un buen partido, sobre todo, para asegurar esos tres puntos que serán muy importantes para el futuro de la competición", analizó.

Así, el presidente rojiblanco reiteró que lo importante es clasificarse "cuanto antes". "Si hoy ganamos, muchísimo mejor. Hasta que no veamos el final de la temporada no lo vamos a decir si nos gusta o no (el formato), porque ahora mismo las especulaciones sobre los pases son terribles. No sabes exactamente a qué atenerte. Pasar entre los 8 primeros, a lo mejor puede ser muy fácil o muy difícil", concluyó.