El entrenador alemán Markus Gisdol deja el Lokomotiv de Moscú

Archivo - El entrenador alemán Markus Gisdol - Thilo Schmuelgen/Reuters-Pool/dp / DPA - Archivo

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alemán Markus Gisdol ha dejado este martes su cargo como entrenador del Lokomotiv de Moscú, apenas cuatro meses y medio después de recalar en el equipo, asegurando que "no" puede ejercer su profesión "en un país cuyo líder es responsable de un ataque en el centro de Europa".

"Ser entrenador de fútbol es el trabajo más bonito del mundo para mí, pero no puedo ejercer mi profesión en un país cuyo líder es responsable de un ataque en el centro de Europa", explicó el técnico de 52 años al diario alemán Bild.

"Eso no concuerda con mis valores. No puedo estar en Moscú en el campo de entrenamiento donde los jugadores entrenan y exigen profesionalidad cuando a unos kilómetros de distancia se dan órdenes que traen miseria a todo un pueblo. Esa es mi decisión personal y estoy absolutamente convencido de ello", manifestó.

Gisdol, que anteriormente entrenó al Hoffenheim y al Hamburgo en la Bundesliga, rescindió su contrato con el Colonia en abril del año pasado y cogió el Lokomotiv en octubre. El exjugador Marvin Compper reemplazará a Gisdol como entrenador interino del Lokomotiv, dijo el club.

Por su parte, otro entrenador alemán que trabaja en Rusia, Sandro Schwarz, dijo que no dejaría su puesto en el Dinamo de Moscú. "No soy alguien que compra un billete y se va volando de Rusia. Ese no es mi estilo. Conozco mi responsabilidad y me quedo en el club", señaló.