Los equipos de fútbol madrileños sacan su lado más chulapo como homenaje en San Isidro

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Mahou Cinco Estrellas se prepara junto a los clubes de fútbol madrileños para celebrar San Isidro por todo lo alto, con los futbolistas Pablo Barrios, 'Roro' Riquelme, Sonia Majarín (Atlético de Madrid), Toni Kroos, Fede Valverde, Athenea del Castillo (Real Madrid), David Soria (Getafe) y Diego Conde (Leganés), entre otros, como protagonistas de la nueva campaña de la marca cervecera.

Estos jugadores han sido seleccionados por su arraigo con la capital, ya sea por ser madrileños de nacimiento o por su larga trayectoria en una ciudad que ya los ha acogido como propios. Así, los mantones de manila, chalecos, parpusas y claveles han tomado protagonismo en esta campaña que exalta el auténtico espíritu madrileño.

Una iniciativa en la que, además, varios jugadores y jugadoras han compartido sus vivencias personales. Toni Kroos ha encontrado en Madrid, desde su llegada al club en 2012, "una casa fuera de Alemania". "Estoy muy cómodo aquí, hay mucha gente que me quiere y me hace feliz", indicó en declaraciones a Mahou.

Por otro lado, Valverde ha confesado quiénes son sus mayores aliados dentro del vestuario para salir por Madrid. "Los planes que hacemos con los compañeros suele ser salir a cenar o comer por el centro de Madrid. Si tengo que escoger a tres para salir elegiría a Brahim, Bellingham y Vinicius", reveló. Madrid, también es una ciudad incansable para Athenea, que destacó su "gente". "Es una ciudad que me ha dado mucho, se puede hacer algo todos los días", afirmó.

En el Atlético, Barrios señaló que "lo que más" le gusta "es el centro de la ciudad", donde tomar una cerveza con sus amigos. "Cuando salgo con los compañeros de equipo mis 'partners in crime' son Lino y 'Roro"', confesó. Y el propio Riquelme también comparte aliados de "lío" en Madrid con Barrios. "Mi plan perfecto por Madrid es ir a por un bocadillo de calamares a la Plaza Mayor, es algo que no me puede faltar", expresó.

Por su parte, Sonia Majarín ha destacado qué cosas le brinda la ciudad. "Madrid me ha dado buenas personas, buenos planes y para mí es una ciudad que puedes vivirla durante todo el día", manifestó.

Finalmente, David Soria cree que el centro de la capital es una de sus zonas preferidas de la ciudad. "Lo que más puedo destacar de Madrid son esos paseos por el centro y el ambiente que hay a todas horas, es una ciudad donde nunca te puedes aburrir", concluyó.