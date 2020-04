Equipos de leyenda: El Barça de Guardiola y Messi, puro fútbol en el único sextete de la historia

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El año 2009 está marcado en azul y grana en la mente y en el corazón de todo culé que se precie, un año en el que el FC Barcelona de Pep Guardiola y de los Messi, Xavi o Iniesta rindieron a un nivel jamás visto en el fútbol y ganaron los seis títulos que disputaron, un sextete que no ha podido ser repetido por ningún club y que fue la eclosión del considerado como mejor Barça de la historia.

Habrá quien quiera rendir homenaje al histórico 'Dream Team' de Johan Cruyff, habrá quien diga que con Luis Enrique Martínez, que logró el segundo triplete para el Barça en 2015 y rozó el segundo sextete, el equipo jugaba más directo y más práctico. Pero aquel Barça de 2009 tiene un áurea especial, una magia inalcanzable para los mortales que, ni en Barcelona ni en ningún otro lugar, se ha podido volver a ver.

EL 'DREAM TEAM', LA ANTESALA: Sin duda, aquel equipo que hizo situar a Wembley en el mapa en 1992 y que conquistó la primera Copa de Europa de la entidad, fue el que hizo despegar al club. Cruyff desenterró aquel equipo, se inventó la figura del '4' con Pep Guardiola, movió fichas como nadie y tiró del talento y fuerza de Stoichkov, Bakero, Laudrup, Zubizarreta o Koeman, el autor del gol en la prórroga que tumbó a la Sampdoria y encumbró a aquel Barça, para hacer soñar a los blaugranas.

SEIS TÍTULOS EN UN AÑO NATURAL: Nunca antes se había logrado. A día de hoy, tras lograrlo el Barça en 2009, tan sólo los blaugranas han estado realmente cerca de repetirlo. Ganar los seis títulos que se disputan en un año natural es la gesta que sitúa a aquel Barça entre los mejores equipos deportivos de la historia. Al triplete Liga, Copa y 'Champions' de la temporada 2008/09 se le sumaron las Supercopas de España y de Europa y el Mundial de clubes, conquistado en diciembre cerrando un año excelso, augurando ese 14 de 19 en cuanto a títulos conquistados con el que Guardiola firmó su paso por el banquillo de su club del alma.

LA DIFERENCIA CON EL RESTO: Guardiola, tras formarse como técnico en el Barça B, aceptó el reto propuesto por el entonces presidente Joan Laporta para coger las riendas del primer equipo. Fue en verano de 2008 cuando inició un proyecto que se alargó hasta 2012. ¿Qué diferenciaba aquel grupo del resto? Pues una disposición táctica reinventada, que mamaba del 'Dream Team' y que contaba con Leo Messi, al que Guardiola exprimió como 'falso 9' y acompañó de Xavi Hernández y Andrés Iniesta en la asociación, y formando un gran tridente ofensivo con Samuel Eto'o y Thierry Henry. Un equipo 'made in La Masia', con Víctor Valdés, Gerard Piqué, Carles Puyol, Sergio Busquets o Pedro Rodríguez, además de Xavi e Iniesta, que sentía los colores. Un nuevo equipo de ensueño que mejoró al 'Dream Team', conocido como el 'Barça del sextete'.

LA ESTRELLA: Leo Messi. El argentino fue la punta de lanza de aquel estilete futbolístico ideado por Guardiola en homenaje a su tutor, el 'holandés volador'. Sin el '10', hubiera sido mucho más difícil, quizá imposible, conseguir ese sextete. Cierto es que Messi no obra milagros siempre, y que el Barça ha desaprovechado la oportunidad de marcar una era y ha visto a su máximo rival, el Real Madrid, levantar tres 'Champions' consecutivas. Aún así, Messi también la conquistó en 2011 y 2015, y tiene entre ceja y ceja volver a saborearla. En Liga, el Barça sí tiene un dominio abrumador en estas temporadas, y ya como capitán, Messi, es el 'D10S' para muchos en Barcelona. Pocos adjetivos quedan para calificarle, y su lucha insaciable hace que, sumado a su magia sobre el césped, fuera, siga siendo y vaya a ser el líder del Barça.

EL INICIO DEL FIN DE UNA ERA EXCELSA: Ese sextete fue el punto álgido, la cima, de aquel mejor Barça de la historia. Pese a que el equipo siguió ganando títulos, y volvió a conquistar la Liga de Campeones en 2011 en el nuevo Wembley (lugar sagrado para los culés), ya no volvería a ser tan determinante. El fútbol de 'tiki taka' de Guardiola seguía, pero los rivales aprendieron la lección y endurecieron el camino al éxito. "Me hubiera encantado estar diez años en el Barça pero llega un momento en que dices; ya no. ¿Qué haces más que un sextete?", reconoció el propio Pep Guardiola en octubre de 2019, una década después de firmar ese hito histórico irrepetible hasta el momento.

LUIS ENRIQUE ROZÓ LA MISMA GESTA: En 2015, con el asturiano y ahora seleccionador nacional Luis Enrique Martínez en el banquillo, el FC Barcelona se quedó a un título de volver a festejar un sextete. Faltó la Supercopa de España, perdida ante un Athletic Club al que habían ganado previamente en la final de la Copa del Rey, y entrenado por Ernesto Valverde, quien tomaría las riendas de los culés tras la era de 'Lucho'. Se quedaron en cinco títulos en un año natural. Sólo San Mamés pudo obrar el milagro de apartar a aquella otra máquina de fútbol de la gloria más absoluta.