Eric García: "Cuando tengo un error se ceban, pero no me afecta"

BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa del FC Barcelona, Eric García, reconoció que no le afectan las críticas, que "se ceban" con el jugador cuando comete un error, aunque se mostró autocrítico a sus 21 años al tener "margen de mejora".

"Cuando hay un error se ceban, no puedo controlarlo. Estoy centrado en jugar lo mejor que pueda, nadie juega para cometer errores", explicó el central en la rueda de prensa previa al duelo de Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich.

"Cojo la responsabilidad de que el día del Real Madrid cometí el penalti y en el segundo gol del Inter podría estar más acertado. Siempre he dicho que las críticas constructivas son bienvenidas, tengo 21 años y margen de mejora, estoy en este proceso. Las críticas de faltar al respeto no me preocupan", añadió.

En esta línea, el defensa azulgrana admitió tener el apoyo de su círculo más cercano. "Mis entrenadores han tenido buenas palabras hacia mí. Sé Cuando fallo, tengo que mejorar y hago cosas que no están bien. Tengo un entorno que me dicen las cosas como se tienen que decir, lo demás pueden decir lo que quieran que no me afecta", zanjó sobre las críticas.

Preguntado por el milagro que necesita su equipo para seguir con vida en Liga de Campeones, Eric García destacó la dificultad. "Sabemos que es complicado, porque no depende de nosotros. Mientras haya esperanza creeremos y saldremos a ganar el partido", apuntó.

"Lo afrontamos como una final. Preparamos el partido pensando que el Inter puede pinchar y nosotros obviamente ganando. Sabremos el resultado, pero tendremos que salir concentrados al cien por cien para ganar", añadió el jugador catalán.

Una clasificación "complicada", pero que puede servir para "seguir con la dinámica actual" del Barça, que ha ganado sus dos últimos duelos tras el tropiezo en el Clásico. "El Bayern es un rival de un nivel altísimo, 'Top-3' ahora mismo, y nos tiene que servir para salir con ganas de la revancha en Múnich", indicó.

"SE ESTÁ EMPEZANDO A VER AL ANSU FATI PREVIO A LA LESIÓN"

Sobre Ansu Fati, su compañero puso en valor su buen estado físico. "Lleva entrenando dos meses a un nivel altísimo. Se está empezando a ver al Ansu previo a la lesión, tiene un nivel espectacular y su confianza también", recalcó. Una valoración parecida a la de Alejandro Balde.

"No me ha sorprendido su adaptación, lleva mucho tiempo entrenando con nosotros y demostrando sus capacidades técnicas y físicas que tiene. Es un avión y le ha hecho muy bien tener la competencia que tiene, como Jordi Alba y Marcos Alonso", dijo sobre el joven lateral izquierdo.

Sobre su competencia en la defensa, Eric García apuntó que cada central es "diferente", pero se "complementan" el uno al otro. "Son centrales 'Top' mundial, lo mejor que hay está aquí. Jugar con ellos te hace mejor", añadió sobre su posición, en la que la "primera labor es defender".

"Por eso jugamos atrás. Para intentar no recibir goles. Si le puedes añadir a eso una buena salida de balón para ayudar al equipo siempre es importante", concluyó.